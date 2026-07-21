Broadway Grosses: Week Ending 7/19/26
View the latest Broadway Grosses
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Up for the week by attendance (% of capacity)
- CATS: THE JELLICLE BALL (14.8%)
- TITANÍQUE (10.1%)
- WICKED (3.1%)
- BUENA VISTA SOCIAL CLUB (2.9%)
- PROOF (0.9%)
Down for the week by attendance (% of capacity)
- & JULIET (-14%)
- EVERY BRILLIANT THING (-14%)
- OPERATION MINCEMEAT: A NEW MUSICAL (-12.9%)
- OH, MARY! (-12.5%)
- JUST IN TIME (-10.5%)
- SIX: THE MUSICAL (-10%)
- CHICAGO (-5.1%)
- MOULIN ROUGE! THE MUSICAL (-4.9%)
- MAYBE HAPPY ENDING (-4.4%)
- THE LOST BOYS (-4.3%)
- SCHMIGADOON! (-2.5%)
- THE BOOK OF MORMON (-2.2%)
- ALADDIN (-2%)
- TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK) (-1.9%)
- STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW (-1.8%)
- HADESTOWN (-1.6%)
- THE OUTSIDERS (-1.4%)
- MJ (-1.2%)
- THE GREAT GATSBY (-1.2%)
- THE LION KING (-1%)
- THE ROCKY HORROR SHOW (-0.8%)
- JOE TURNER'S COME AND GONE (-0.5%)
- HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD (-0.5%)
- HAMILTON (-0.5%)
- DEATH OF A SALESMAN (-0.3%)
Click Here to Visit the BroadwayWorld Grosses...
This week (week ending 07/19/2026), 31 shows played on Broadway, with 255,560 tickets sold and a total gross of $30,989,768. The average ticket price was $121.26. This represents 1 fewer show than last week. Overall capacity utilization was 87.03%, with 255,560 of 293,631 available seats filled.
Attendance decreased by 6.20% compared to last week. Compared to the same week last year (Week 29, 2025), attendance decreased by 0.79%.
Overall grosses fell 5.81% compared to last week. Year-over-year, grosses decreased by 8.44% ($30,989,768 vs. $33,847,950).
The average ticket price of $121.26 was $0.51 higher than last week and $10.14 lower than the same week last year ($131.40).
Year-over-Year: Top 5 Gross Increases
- HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD: $1,562,187 vs. $1,199,819 (+30.2% change)
- MJ: $1,802,001 vs. $1,406,142 (+28.2% change)
- HADESTOWN: $818,339 vs. $754,537 (+8.5% change)
- HAMILTON: $2,205,700 vs. $2,187,780 (+0.8% change)
- CHICAGO: $581,288 vs. $622,542 (-6.6% change)
Overall Capacity Utilization
This week: 87.0%. Same week last year: 93.8%. Change: Down 6.7 percentage points
Top 5 by This Week Gross
- HAMILTON: $2,205,700
- DEATH OF A SALESMAN: $2,062,908
- THE LION KING: $1,905,248
- MJ: $1,802,001
- HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD: $1,562,187
Bottom 5 by This Week Gross
- EVERY BRILLIANT THING: $361,158
- TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK): $491,020
- SIX: THE MUSICAL: $492,475
- JUST IN TIME: $499,207
- OPERATION MINCEMEAT: A NEW MUSICAL: $539,990
Top 5 by This Week Gross vs. Last Week Gross
- PROOF: $91,950
- MJ: $74,991
- CATS: THE JELLICLE BALL: $57,164
- HAMILTON: $53,433
- TITANÍQUE: $45,217
Bottom 5 by This Week Gross vs. Last Week Gross
- JUST IN TIME: $-231,589
- OH, MARY!: $-129,236
- EVERY BRILLIANT THING: $-124,823
- & JULIET: $-109,645
- THE LOST BOYS: $-102,129
Top 5 by Average Ticket Price
- HAMILTON: $206.84
- DEATH OF A SALESMAN: $197.86
- RAGTIME: $180.60
- MJ: $165.58
- THE LION KING: $149.22
Bottom 5 by Average Ticket Price
- EVERY BRILLIANT THING: $68.21
- TITANÍQUE: $77.21
- ALADDIN: $83.72
- STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW: $87.46
- BUENA VISTA SOCIAL CLUB: $87.86
Top 5 by % of Total Seats Filled
- PROOF: 101.8%
- DEATH OF A SALESMAN: 101.3%
- HAMILTON: 100.7%
- RAGTIME: 100%
- MJ: 98.1%
Bottom 5 % of Total Seats Filled
- SIX: THE MUSICAL: 60.3%
- TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK): 63.7%
- CHICAGO: 66.5%
- STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW: 73.5%
- THE GREAT GATSBY: 73.6%
Top 5 by Total Attendance This Week vs. Last Week
- TITANÍQUE: 1077
- WICKED: 449
- BUENA VISTA SOCIAL CLUB: 246
- CATS: THE JELLICLE BALL: 241
- PROOF: 58
Bottom 5 by Total Attendance This Week vs. Last Week
- EVERY BRILLIANT THING: -1860
- & JULIET: -1147
- OH, MARY!: -895
- SIX: THE MUSICAL: -825
- OPERATION MINCEMEAT: A NEW MUSICAL: -819
That's all for this week... Note: All data presented for informational purposes only. BroadwayWorld makes no guarantee as to the accuracy of the data, or the matter in which it's presented. Source: The Broadway League.