 Skip to main content
My Shows
News on your favorite shows, specials & more!
Home For You Chat My Shows Register/Login Games Grosses

Broadway Grosses: Week Ending 7/19/26

View the latest Broadway Grosses

By:
Featured Topic BROADWAY GROSSES More Coverage Broadway Grosses: Week Ending 7/19/26
Click below to access all the Broadway grosses from all the shows for the week ending 07/19/2026 in BroadwayWorld's grosses section. Also, you will find information on each show's historical grosses, cumulative grosses and other statistics on how each show stacked up this week and in the past.

Click Here to Visit the Broadway Grosses...

Up for the week by attendance (% of capacity)

Down for the week by attendance (% of capacity)


Click Here to Visit the BroadwayWorld Grosses...

This week (week ending 07/19/2026), 31 shows played on Broadway, with 255,560 tickets sold and a total gross of $30,989,768. The average ticket price was $121.26. This represents 1 fewer show than last week. Overall capacity utilization was 87.03%, with 255,560 of 293,631 available seats filled.

Attendance decreased by 6.20% compared to last week. Compared to the same week last year (Week 29, 2025), attendance decreased by 0.79%.

Overall grosses fell 5.81% compared to last week. Year-over-year, grosses decreased by 8.44% ($30,989,768 vs. $33,847,950).

The average ticket price of $121.26 was $0.51 higher than last week and $10.14 lower than the same week last year ($131.40).

Year-over-Year: Top 5 Gross Increases

  • HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD: $1,562,187 vs. $1,199,819 (+30.2% change)
  • MJ: $1,802,001 vs. $1,406,142 (+28.2% change)
  • HADESTOWN: $818,339 vs. $754,537 (+8.5% change)
  • HAMILTON: $2,205,700 vs. $2,187,780 (+0.8% change)
  • CHICAGO: $581,288 vs. $622,542 (-6.6% change)

Overall Capacity Utilization

This week: 87.0%. Same week last year: 93.8%. Change: Down 6.7 percentage points

Top 5 by This Week Gross

  • HAMILTON: $2,205,700
  • DEATH OF A SALESMAN: $2,062,908
  • THE LION KING: $1,905,248
  • MJ: $1,802,001
  • HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD: $1,562,187

Bottom 5 by This Week Gross

  • EVERY BRILLIANT THING: $361,158
  • TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK): $491,020
  • SIX: THE MUSICAL: $492,475
  • JUST IN TIME: $499,207
  • OPERATION MINCEMEAT: A NEW MUSICAL: $539,990

Top 5 by This Week Gross vs. Last Week Gross

  • PROOF: $91,950
  • MJ: $74,991
  • CATS: THE JELLICLE BALL: $57,164
  • HAMILTON: $53,433
  • TITANÍQUE: $45,217

Bottom 5 by This Week Gross vs. Last Week Gross

  • JUST IN TIME: $-231,589
  • OH, MARY!: $-129,236
  • EVERY BRILLIANT THING: $-124,823
  • & JULIET: $-109,645
  • THE LOST BOYS: $-102,129

Top 5 by Average Ticket Price

  • HAMILTON: $206.84
  • DEATH OF A SALESMAN: $197.86
  • RAGTIME: $180.60
  • MJ: $165.58
  • THE LION KING: $149.22

Bottom 5 by Average Ticket Price

  • EVERY BRILLIANT THING: $68.21
  • TITANÍQUE: $77.21
  • ALADDIN: $83.72
  • STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW: $87.46
  • BUENA VISTA SOCIAL CLUB: $87.86

Top 5 by % of Total Seats Filled

  • PROOF: 101.8%
  • DEATH OF A SALESMAN: 101.3%
  • HAMILTON: 100.7%
  • RAGTIME: 100%
  • MJ: 98.1%

Bottom 5 % of Total Seats Filled

  • SIX: THE MUSICAL: 60.3%
  • TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK): 63.7%
  • CHICAGO: 66.5%
  • STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW: 73.5%
  • THE GREAT GATSBY: 73.6%

Top 5 by Total Attendance This Week vs. Last Week

  • TITANÍQUE: 1077
  • WICKED: 449
  • BUENA VISTA SOCIAL CLUB: 246
  • CATS: THE JELLICLE BALL: 241
  • PROOF: 58

Bottom 5 by Total Attendance This Week vs. Last Week

  • EVERY BRILLIANT THING: -1860
  • & JULIET: -1147
  • OH, MARY!: -895
  • SIX: THE MUSICAL: -825
  • OPERATION MINCEMEAT: A NEW MUSICAL: -819

That's all for this week... Note: All data presented for informational purposes only. BroadwayWorld makes no guarantee as to the accuracy of the data, or the matter in which it's presented. Source: The Broadway League.



BroadwayWorld TV

View all Videos

Ticket Central
Ticket Central
Ticket Central
Hot Show
Tickets From $59
Hot Show
Tickets From $71
Hot Show
Tickets From $71
Hot Show
Tickets From $95
More Hot Shows Discounts
Recommended For You