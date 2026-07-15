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Jackie Burns, Kristen Beth Williams and More to Lead DEATH BECOMES HER Tour

The cast of the national tour will also feature Nasia Thomas, Louis A. Williams Jr., Michael Buchanan and Gail Bennett.

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Jackie Burns, Kristen Beth Williams and More to Lead DEATH BECOMES HER Tour

The full cast has been revealed for the first year of the multi-year North American Tour of Death Becomes Her, launching at Playhouse Square in Cleveland, OH this September. 
 
Leading the company are Jackie Burns (Madeline Ashton), Kristen Beth Williams (Helen Sharp), Ken Marino (Ernest Menville), Nasia Thomas (Viola Van Horn), Louis A. Williams Jr. (Chagall), Michael Buchanan (Stefan), and Gail Bennett (Standby for Madeline Ashton and Helen Sharp). 
 
Joining the company are Calvin Cooper, Nick Cortazzo, Tiki Hopson, Karma Jenkins, Tyler Jimenez, Caroline Kane, Bryn Purvis, Jordan Vasquez, and Candace Janin Washington, with swings Ian Liberto, McKinley Knuckle, Alicia Albright, and Savannah Cooper.

Madeline Ashton is the most beautiful actress (just ask her) ever to grace the stage and screen. Helen Sharp is the long-suffering author (just ask her) who lives in her shadow. They have always been the best of frenemies… until Madeline steals Helen’s fiancé away. As Helen plots revenge and Madeline clings to her rapidly fading star, their world is suddenly turned upside down by Viola Van Horn, a mysterious woman with a secret that’s to die for.  After one sip of Viola’s magical potion, Madeline and Helen begin a new era of life (and death) with their youth and beauty restored…and a grudge to last eternity. See it now and laugh for eternity.

Death Becomes Her National Tour Stops:

Cleveland, OH

Venue: Playhouse Square
Dates: September 12 – October 3, 2026

Columbus, OH

Venue: Ohio Theatre
Dates: October 6 – 11, 2026

St. Louis, MO

Venue: The Fabulous Fox
Dates: October 13 – 25, 2026

Omaha, NE

Venue: Orpheum Theatre
Dates: October 27 – November 1, 2026

Nashville, TN

Venue: TPAC
Dates: November 3 – 8, 2026

Durham, NC

Venue: DPAC
Dates: November 10 – 15, 2026

Atlanta, GA

Venue: The Fox Theatre
Dates: November 17 – 22, 2026

Knoxville, TN

Venue: Tennessee Theatre
Dates: November 24 – 29, 2026

Orlando, FL

Venue: Dr. Phillips Center
Dates: December 1 – 6, 2026

Tampa, FL

Venue: Straz Center
Dates: December 8 – 13, 2026

Fort Lauderdale, FL

Venue: Broward Center for the Performing Arts
Dates: December 15 – 27, 2026

Naples, FL

Venue: Artis-Naples
Dates: December 29, 2026 – January 3, 2027

Greensboro, NC

Venue: The Tanger Center
Dates: January 5 – 10, 2027

Boston, MA

Venue: Citizens Bank Opera House
Dates: January 12 – 24, 2027

Providence, RI

Venue: Providence Performing Arts Center
Dates: January 26 – 31, 2027

Baltimore, MD

Venue: The Hippodrome Theatre
Dates: February 2 – 7, 2027

Charlotte, NC

Venue: Blumenthal | Belk Theater
Dates: February 9 – 14, 2027

Buffalo, NY

Venue: Shea's Performing Arts Center
Dates: February 16 – 21, 2027

Pittsburgh, PA

Venue: Benedum Center
Dates: February 23 – 28, 2027

Grand Rapids, MI

Venue: DeVos Performance Hall
Dates: March 2 – 7, 2027

Louisville, KY

Venue: Overture Center
Dates: March 9 – 14, 2027

Madison, WI

Venue: Overture Hall
Dates: March 16 – 21, 2027

Detroit, MI

Venue: Detroit Opera House
Dates: March 23 – April 4, 2027

Tulsa, OK

Venue: Tulsa Performing Arts Center
Dates: April 6 – 11, 2027

Oklahoma City, OK

Venue: Civic Center Music Hall
Dates: April 13 – 18, 2027

Houston, TX

Venue: The Hobby Center
Dates: April 20 – 25, 2027

Austin, TX

Venue: Bass Concert Hall
Dates: April 27 – May 2, 2027

San Antonio, TX

Venue: Majestic Theatre
Dates: May 4 – 9, 2027

Dallas, TX

Venue: Music Hall at Fair Park
Dates: May 11 – 23, 2027

Denver, CO

Venue: Buell Theatre
Dates: May 25 – June 6, 2027

San Francisco, CA

Venue: Orpheum Theatre
Dates: June 9 – 27, 2027

Los Angeles, CA

Venue: Hollywood Pantages Theatre
Dates: July 6 – 25, 2027

Costa Mesa, CA

Venue: Segerstrom Center for the Arts
Dates: July 27 – August 8, 2027

San Diego, CA

Venue: San Diego Civic Theatre
Dates: August 10 – 15, 2027

Tempe, AZ

Venue: ASU Gammage
Dates: August 24 – 29, 2027

Sacramento, CA

Venue: SAFE Credit Union Performing Arts Center
Dates: September 1 – 5, 2027

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