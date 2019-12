BWW Previews: LA CHICA DEL CRISANTEMO BLANCO at The Producers Club

¿Puede una promesa durar para siempre? De esto trata el nuevo trabajo de la actriz, directora y escritora marplatense Jésica Terry.

Estamos hablando de La Chica del Crisantemo Blanco, nueva obra que tendrá su estreno en Nueva York el 18 de diciembre a las 8 pm en la sala The Sonnet de The Producers Club.

El equipo detrás de esta producción está conformado por Valeria Llaneza (Asistente de Dirección/Operadora de Luces y Sonido), Juan Pablo Mendive (Actor) y Jésica Terry (Directora/Actriz), que no pueden esperar para dar a conocer esta pieza.

Hablando con Jésica Terry, descubrimos un poco lo que hace a esta obra tan especial:

"La Chica del Crisantemo Blanco para mi nació hace 8 años. En el 2011 una persona dejó este mundo demasiado pronto y, el dolor que eso me provocó, fue una sorpresa para mí. No sabía cómo transitar eso que me estaba pasando. Entónces, como artista que soy, tomé mi corazón roto y lo convertí en arte. En un arte que, por muchos años, solo existiría en papel y, todos sabemos que una obra de teatro no nace hasta que no se materializa sobre un escenario. Pero, por algún motivo, yo no estaba lista para compartir mi dolor.

A comienzos de este año conocí a Juan Pablo Mendive trabajando en otro Proyecto y, cuando lo ví actuar, lo ví a Jorge (el personaje principal de mi obra). Ahí, sin aviso, nació mi necesidad de sacar este texto del papel para darlo a conocer. Hablé con mi amiga y socia Valeria Llaneza y con su empuje y sin rodeos, pusimos manos a la obra. Le presentamos el proyecto a Juan y su respuesta no hizo más que asegurarme que él era la persona indicada.

Más que un proceso de ensayos, nos sumergimos durante meses en un camino de búsqueda. La obra fue mutando, los personajes cambiaron (imaginate que la chica del crisantemo blanco nunca aparecía en escena, y ahora sí), las propuestas enriquecieron el texto y de esa manera, 8 años después, La Chica del Crisantemo Blanco, apareció lista para dares a conocer.

Las ideas de Juan y Vale ayudaron mucho a darle forma a lo que vamos a presenter el 18 de diciembre. Y el respeto con el que ellos trataron el material desde el día uno, sabiendo lo que significaba para mi compartirlo, fue lo que me hizo dar cuenta que, si nunca había presentado esta obra, fue porque La Chica del Crisantemo Blanco, los estaba esperando a ellos."

Una obra que demuestra que, si hay algo que le sobra, es corazón. Y tres argentinos que unen su pasión por el arte y con su empuje están dispuestos a pisar fuerte en La Gran Manzana.

El estreno de La Chica del Crisantemo Blancoserá el Miércoles 18 de diciembre a las 8 pm en la sala The Sonnet de The Producers Club y las entradas serán vendidas en puerta.

Pero atentos Buenos Aires y Mar del Plata: el mes de enero del 2020 se acerca con posibilidades de que La Chica del Crisantemo Blanco llegue a la Argentina.





Related Articles Shows View More Argentina Stories