SONAR ISTANBUL 2024 Comes to Zorlu PSM in April

SONAR ISTANBUL 2024 comes to Zorlu PSM next year.

Yılın en önemli elektronik müzik etkinliği Sónar Istanbul 26-27-28 Nisan’da 8.kez Zorlu PSM’de!

Sónar Istanbul 2017’de gerçekleştirildiği ilk günden bu yana elektronik müzik sahnesinin en popüler, en cesur ve en heyecan verici isimlerini ağırlıyor. Yüzlerce sanatçı ve 100.000'e yakın müzikseveri işitsel ve görsel bir şölen ile buluşturan Sónar Istanbul güncel elektronik müziği ve kültürel trendleri İstanbul müzik sahnesine taşıyor.

26-27-28 Nisan 2024’te %100 Müzik katkılarıyla Zorlu PSM’de gerçekleşecek olan festival her sene olduğu gibi bu yıl da elektronik müzikseverlere canlı performanslar, dj setleri, görsel ve işitsel şovlarla dolu bir line-up sunacak. Şehrin kültürel takviminde önemli bir yer tutan festival bu yıl da müzik, yaratıcılık ve teknoloji arasındaki derin bağları keşfeden bir Sónar+D programına imza atacak..

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