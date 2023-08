PSM LOVES SUMMER BY %100 MÜZİK: FOALS Comes to Zorlu PSM

Bu yaz çok eğleneceğiz! 2005 yılında Oxford’da kurulan, efsanevi İngiliz rock grubu FOALS, 4 Eylül akşamı PSM Loves Summer by %100 Müzik ile İstanbul’a geliyor!

Yannis Philippakis, Jack Bevan ve Jimmy Smith üçlüsü FOALS, 2000'lerin sonunda müzikseverleri adeta hipnotize eden math rock ve atmosferik post-rock'tan etkilenen dengesiz bir indie rock ile ortaya çıktı. 2008 çıkışlı ilk albümleri ‘Antidotes’ ile başarılı bir müzik bileşeni ortaya koyduğunu ispatlayan FOALS,, memleketleri Birleşik Krallık'ta üç numaraya ulaştı. Sonraki on yılda, 2013'teki Holy Fire, 2019'daki Everything Not Save Will Be Lost, Pt. 1 ve Pt. 2 ve 2022 Life Is Yours ile epik müziklerini dinleyenleriyle buluşturmaya devam etti.

“My Number, “Mountain at My Gates”, “2 am”, “Brich Tree” gibi nice kült şarkılarını ve hali hazırdaki yeni üretimleri ‘Life Is Yours’u bir turneyle taçlandırmaya hazırlanan FOALS, 4 Eylül akşamı PSM Loves Summer by %100 Müzik ile İstanbul’un yolunu tutuyor.