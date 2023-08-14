PSM LOVES SUMMER BY %100 MÜZİK: FOALS Comes to Zorlu PSM

The performance is set for September 4.

By: Aug. 14, 2023

POPULAR

Curator Revealed For the 18th Istanbul Biennial Photo 1 Curator Revealed For the 18th Istanbul Biennial
PSM LOVES SUMMER BY %100 MÜZİK: FOALS Comes to Zorlu PSM Photo 2 PSM LOVES SUMMER BY %100 MÜZİK: FOALS Comes to Zorlu PSM

PSM LOVES SUMMER BY %100 MÜZİK: FOALS Comes to Zorlu PSM

﻿Bu yaz çok eğleneceğiz! 2005 yılında Oxford’da kurulan, efsanevi İngiliz rock grubu FOALS, 4 Eylül akşamı PSM Loves Summer by %100 Müzik ile İstanbul’a geliyor!

Yannis Philippakis, Jack Bevan ve Jimmy Smith üçlüsü FOALS, 2000'lerin sonunda müzikseverleri adeta hipnotize eden math rock ve atmosferik post-rock'tan etkilenen dengesiz bir indie rock ile ortaya çıktı. 2008 çıkışlı ilk albümleri ‘Antidotes’ ile başarılı bir müzik bileşeni ortaya koyduğunu ispatlayan FOALS,, memleketleri Birleşik Krallık'ta üç numaraya ulaştı. Sonraki on yılda, 2013'teki Holy Fire, 2019'daki Everything Not Save Will Be Lost, Pt. 1 ve Pt. 2 ve 2022 Life Is Yours ile epik müziklerini dinleyenleriyle buluşturmaya devam etti.

“My Number, “Mountain at My Gates”, “2 am”, “Brich Tree” gibi nice kült şarkılarını ve hali hazırdaki yeni üretimleri ‘Life Is Yours’u bir turneyle taçlandırmaya hazırlanan FOALS, 4 Eylül akşamı PSM Loves Summer by %100 Müzik ile İstanbul’un yolunu tutuyor.




RELATED STORIES - Turkey

1
Curator Revealed For the 18th Istanbul Biennial Photo
Curator Revealed For the 18th Istanbul Biennial

Iwona Blazwick was announced today as the Curator of the 18th Istanbul Biennial, organised by the Istanbul Foundation for Culture and Arts (IKSV) and sponsored by 2007-2036 Biennial Sponsor Koç Holding, running from 14 September to 17 November 2024.

2
YALNAYAK Comes to Zorlu PSM in August Photo
YALNAYAK Comes to Zorlu PSM in August

Barefoot comes to Zorlu PSM next week. Inspired by Anatolian melodies and telling their troubles with a spatial psychedelic funk-rock fusion, “Yalnayak” will be at Vestel Amfi on August 4th!

3
BEATGATE PRESENTS: ZHU at Zorlu PSM Next Week Photo
BEATGATE PRESENTS: ZHU at Zorlu PSM Next Week

Producer and musician Zhu, who stepped into the city for the first time in 2022 with the striking presentation of Beatgate, and was welcomed with great interest, will take the stage at Zorlu PSM Turkcell Stage on the night of July 29, in the second leg of the event series, which is a city festival. 

4
SHE WANTS REVENGE Comes to Zorlu PSM in September Photo
SHE WANTS REVENGE Comes to Zorlu PSM in September

Temelleri 2003 yılında San Fernando Valley, California’da atılan post-punk, gothic rock ve dance rock türlerinde üretimlerini sürdüren She Wants Revenge, 7 Eylül akşamı, %100 Müzik katkılarıyla, %100 Studio’ya geliyor!

More Hot Stories For You

Videos

Video: Go Inside the First Day of Rehearsal for THE WIZ Video Video: Go Inside the First Day of Rehearsal for THE WIZ
Go Inside Opening Night of PETER PAN GOES WRONG in Los Angeles Video
Go Inside Opening Night of PETER PAN GOES WRONG in Los Angeles
Full Cast and Creative Team Set For HARMONY on Broadway Video
Full Cast and Creative Team Set For HARMONY on Broadway
Stars Walk the Red Carpet on Opening Night of THE SHARK IS BROKEN Video
Stars Walk the Red Carpet on Opening Night of THE SHARK IS BROKEN
View all Videos

Turkey SHOWS

Recommended For You