HAMIYET MUZIKALI Comes to Zorlu PSM in March

The performance is set for 1 March 2024.

By: Jan. 11, 2024

POPULAR

HAMIYET MUZIKALI Comes to Zorlu PSM in March Photo 1 HAMIYET MUZIKALI Comes to Zorlu PSM in March

HAMIYET MUZIKALI Comes to Zorlu PSM in March

Bir işçi mahallesinde iki çocuğu ve kocasıyla yaşayan Hamiyet, yoksul ve yorgun hayatına, bambaşka bir hayal dünyasına sığınarak katlanabilmektedir. O dünyada Hamiyet, önemli ve değerli biridir, bir müzik grubunun hem söz yazarı hem gözbebeğidir. O anlarda özgürce şarkılarını söyler, dans eder ve en önemlisi asla yalnız hissetmez.

Ancak yaşadığı ve tanık olduğu ihanetler, aşağılanmalar ve hayal kırıklıklarından sonra Hamiyet’in gerçekle bağı iyice kopar. Sonunda hem evini, hem de hayal arkadaşlarını kaybeder ancak herkesin aksine, onu unutmayı reddeden bir çocuğun belleğinde ve Peyk şarkılarında sonsuza kadar yaşamaya devam edecektir.

80 darbesiyle birlikte daha da yoksullaştırılan ve dayanışma hakkı elinden alınan fabrika işçilerinin dünyasında, hem bir emekçi hem anne hem de kadın olmanın tüm yükünü sırtlamış bir hayalperestin ‘lan ben sana neyledim dünya’ deyişinin hikayesi…




RELATED STORIES - Turkey

1
Feature: THE GREAT GATSBY - BALLET at MERSIN DOB Photo
Feature: THE GREAT GATSBY - BALLET at MERSIN DOB

Immerse yourself in the captivating world of 'The Great Gatsby,' masterfully adapted into a ballet performance. This production, a first in Turkey, is staged at the prestigious Mersin State Opera and Ballet. The novel by F. Scott Fitzgerald, considered one of the 20th century's most significant writers, is transformed into a visually stunning and emotionally stirring ballet. This adaptation brings to life the mysterious millionaire Jay Gatsby and his obsessive love for Daisy Buchanan, set against the vibrant backdrop of the Jazz Age.

2
BEST OF GENRES - CEZA, HAYKO CEPKİN, MERCAN DEDE Comes to Zorlu PSM This Weekk Photo
BEST OF GENRES - CEZA, HAYKO CEPKİN, MERCAN DEDE Comes to Zorlu PSM This Weekk

22 Aralık Cuma gecesi, kendi türlerinin yıldızı üç büyük isim, Mercan Dede, Hayko Cepkin ve Ceza aynı sahnede buluşarak unutulmaz bir gece vadediyor.

3
Deborah De Luca Comes to Zorlu PSM Next Year Photo
Deborah De Luca Comes to Zorlu PSM Next Year

Elektronik müzik kültürünün doğru bir tasviri, Deborah De Luca'dan özel olarak bahsetmeden eksik kalır. Dünya çapında önde gelen Techno bayrak taşıyıcılarından biri olarak kabul edilen ve dünyanın en seçkin DJ kabinlerinde düzenli olarak yer alan Deborah, elektrikle yüklü, teknik açıdan nüanslı setleriyle kalabalıkları transa geçirmek için benzersiz bir yeteneğe sahip.

4
SLAVAS SNOW SHOW Comes to Zorlu PSM in 2024 Photo
SLAVA'S SNOW SHOW Comes to Zorlu PSM in 2024

30 yılı aşkın süredir 12.000’den fazla performans ile 10 milyon seyirciye ulaşan ve her saniyesinde sihrin ön planda olduğu bir dünyanın kapılarını aralayacağınız Slava’s Snow Show, yoğun talep üzerine 28 Şubat – 3 Mart tarihlerinde yeniden İstanbul’a geliyor!

More Hot Stories For You

HAMIYET MUZIKALI Comes to Zorlu PSM in MarchHAMIYET MUZIKALI Comes to Zorlu PSM in March
BEST OF GENRES - CEZA, HAYKO CEPKİN, MERCAN DEDE Comes to Zorlu PSM This WeekkBEST OF GENRES - CEZA, HAYKO CEPKİN, MERCAN DEDE Comes to Zorlu PSM This Weekk
Deborah De Luca Comes to Zorlu PSM Next YearDeborah De Luca Comes to Zorlu PSM Next Year
SLAVA'S SNOW SHOW Comes to Zorlu PSM in 2024SLAVA'S SNOW SHOW Comes to Zorlu PSM in 2024

Videos

Ariana Madix Talks CHICAGO Ahead of Her Broadway Debut Video
Ariana Madix Talks CHICAGO Ahead of Her Broadway Debut
MEAN GIRLS Directors Explain Why the Movie Musical Isn't a Remake Video
MEAN GIRLS Directors Explain Why the Movie Musical Isn't a Remake
Julie Benko Gives a Tour of Her HARMONY Dressing Room Video
Julie Benko Gives a Tour of Her HARMONY Dressing Room
View all Videos

Turkey SHOWS

Recommended For You