AİLE YALANLARI Comes to Zorlu PSM This Month

Performances run January 24 - February 29.

By: Jan. 19, 2024

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AİLE YALANLARI Comes to Zorlu PSM This Month

Nermin Yıldırım’ın Bavula Sığmayan adlı öykü kitabındaki aynı adlı novelladan uyarladığı, Hakan Emre Ünal’ın yönettiği, Melisa Sözen, Ülkü Duru ve Müfit Kayacan'ın oynadığı Aile Yalanları, Zorlu PSM, TOY İstanbul ve Melisa Sözen'in yapımcılığında 20 Aralık'ta Zorlu PSM 'de başlayacak.

Belgin, bir gece yarısı annesinden beklenmedik bir telefon alır.

Apar topar memlekete giden genç kadın, burada üç kişilik bir aile bilmecesinin içine düşer.

Aile cenderesinde kendi yolunu bulmaya çalışan Belgin, ömrünün sonbaharında yeni bir hayat ihtimali arayan Kamuran ve herkes mutlu olsun istedikçe kendi dahil kimsecikleri mutlu etmeyi beceremeyen Müzeyyen’in buruk ama neşeli hikâyesi. Söylenenleriyle ama en çok da söylenemeyenleriyle tam bir aile hikâyesi.

Peki şimdi ne olacak? Hem kendimiz olup hem de sevebilecek miyiz birbirimizi?

Oyun Hakkında

Tek perdelik açık biçimli bu oyun, küçük bir aile trajedisini üç kahramanın da perspektifinden anlatarak, her birinin aynı olayı nasıl bambaşka şekillerde algılayıp yaşadığını gözler önüne serer. İnsanın en yakınlarını bile anlamaktan aciz, onlar tarafından anlaşılmaktan mahrum oluşunun altını çizer.

Üç kahraman, yer yer ortak kursaklardaki düğümleri kendi kursaklarında da atacak, yer yer de aynı dertlerden mustarip seyircinin kendi ailesine söyleyemediklerini haykırmak suretiyle kalplerde ufak da olsa bir rahatlama yaratacaktır. Aile Yalanları, söylenenleriyle ve söylenemeyenleriyle tam bir aile hikâyesidir. Hepimizin ailesinin hikâyesi.

Tek Perde - 85 Dakika




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