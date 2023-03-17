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NOTRE DAME DE PARIS Comes to Zorlu PSM in May

Performances run 5-21 May 2023.

Mar. 17, 2023  
NOTRE DAME DE PARIS Comes to Zorlu PSM in May

Victor Hugo'nun ölümsüz aşk hikayesi Notre Dame'ın Kamburundan uyarlanan "Notre Dame De Paris" müzikali orijinal dili Fransızca'da sahnelenmek üzere, 2 hafta boyunca sürecek 21 performans için 5 - 21 Mayıs 2023'te Zorlu Performans Sanatları Merkezi Turkcell Sahnesi'nde!

Notre-Dame de Paris müzikali ilk olarak 1998 yılında Paris'te sahnelendi. Victor Hugo'nun klasik aşk hikayesi "Notre Dame'ın Kamburu" eserinden uyarlanan modern yapımın müzikleri Riccardo Cocciante tarafından bestelenirken, sözleri Luc Plamondon tarafından yazıldı.

Palais des Congres Paris'te başlayan aşk hikayesi tıpkı ilk günkü gibi büyük bir heyecanla sahnelenmeye ve seyircileri kendine çekmeye devam ediyor.

Guinness Rekorlar kitabına ilk yılında en çok izleyiciye ulaşan müzikal olarak giren Notre Dame De Paris'de yer alan "Vivre", "Belle" ve "Le Temps Des Cathédrales" şarkıları da müzik listelerini uzun yıllar meşgul etti. Toplam 10 milyondan fazla DVD ve CD, 12 milyondan fazla bilet satan; yedi dilde, 20 ülkede 4500'den fazla sahnelenen ve çok sayıda ödül alan Notre dame de Paris'in başarısını tanımlamak için kullanılacak hiçbir sıfat abartılı değil.

2014 yılında İngilizce versiyonuyla 2017 ve 2018'de ise orijinal dili Fransızca'da Zorlu PSM'de sahnelenen müzikal yeniden turneye çıkıyor! Esmeralda, Quosidomo, Gringoire, Frollo, Fleur de Lys, Phoebus ve Clopin'in hikayesini kaçırmayın!




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