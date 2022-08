Matinee: Der anonyme Liebhaber Comes to Theater St. Gallen

Cirque du Soleil kehrt nach vierjähriger Abwesenheit zurück nach Zürich: Vom 20. September bis 23. Oktober 2022 ist die gefeierte und atemberaubende Produktion LUZIA zu Gast im Grand Chapiteau auf dem Hardturm-Areal in Zürich.

August 15, 2022

She plays with world-class orchestras and is one of our long-awaited soloists: In the first Tonhalle concert of the season, the Latvian violinist Baiba Skride interprets the light-flooded violin concerto by Jean Sibelius, one of the great, immensely popular solo concertos for violin.