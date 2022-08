LAHME ENTE, BLINDES HUHN Comes to Theater St.Gallen Next Month

Die lahme, eher ängstliche Ente, die ihren Hinterhof nicht gerne verlässt, weil sie nicht so gut zu Fuss unterwegs ist, knabbert gerade ein paar Nüsschen, als ihr das blinde Huhn buchstäblich vor die Füsse stolpert. Das Huhn, das auf der Suche nach einem geheimen Ort ist, an dem alle Wünsche in Erfüllung gehen, hat sich dummerweise verirrt. Auch die Ente hat schon von diesem Ort gehört, weiss aber, dass ihn nie jemand gefunden hat.

«Dann sind wir eben die ersten! Du hältst die Augen für mich auf und dafür stütze ich dich», entgegnet ihr das abenteuerlustige Huhn, hakt sich bei der überraschten Ente ein und schon geht die Reise los.

Welche Abenteuer das reisende Geflügel erlebt, ob sich die beiden unterschiedlichen Temperamente zusammenraufen können und was ihre geheimsten Wünsche sind, wird nicht nur die kleinen Theaterfans ab sechs Jahren in den Bann ziehen. Mit viel Wortwitz, Situationskomik und Tiefsinn erzählt der bekannte Kinderbuchautor Ulrich Hub, dessen Bestseller An der Arche um acht bis heute zu den meistverkauften Kinderbüchern zählt, in seinem neuesten Kinderstück Lahme Ente, blindes Huhn eine turbulente Geschichte über die Kraft der Freundschaft.