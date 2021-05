JESUS CHRIST SUPERSTAR Premieres at Theater St.Gallen This Month

Mit Jesus Christ Superstar gelang Andrew Lloyd Webber und Tim Rice 1970/1971 ein Meisterstück: Sie übersetzten die letzten Tage Jesu von Nazareth in eine zeitgenössische Rockoper, in der sich Hippietum, Glaubenszweifel, Starkult und Spiritualität auf faszinierende Weise ergänzen. Es wurde Lloyd Webbers erster kommerzieller Erfolg: Die Londoner Produktion brachte es von 1972 bis 1980 auf 3358 Vorstellungen im Palace Theatre.

1973 wurde Jesus Christ Superstar verfilmt, und weltweit gab es in den vergangenen 50 Jahren zahlreiche Neuinszenierungen. Songs wie Heaven on Their Minds, Everything's Alright, This Jesus Must Die, I Don't Know How to Love Him und der Titelsong Superstar sind zeitlose Hits geworden, The Last Supper wurde sogar - mit neuem Text - in ein katholisches Gesangbuch aufgenommen.

Mit einer Neuinszenierung dieses modernen Klassikers stellt sich der Regisseur Erik Petersen erstmals am Theater St.Gallen vor.

Rockoper in zwei Akten

Zuletzt in St.Gallen: 2002/2003Uraufführung: 12. Oktober 1971, Mark Hellinger Theatre New York

Gesangstexte von Tim RiceMusik von Andrew Lloyd Webber

Learn more at https://www.theatersg.ch/de/programm/jesus-christ-superstar/1976.