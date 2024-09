ANTIGONE IN THE AMAZON Comes to Dramaten This Month

Enter Your Email to Unlock This Article



Antigone in the Amazon is coming to Dramaten this month. Performances run 13-14 September 2024.

Vi befinner oss på en och samma gång i hjärtat av Antigones mytiska Thebe och i Pará-provinsen i Brasilien, där Amazonas regnskog plundras och oåterkalleligen förstörs av industrikonglomerat. Filmade passager och livesekvenser går i dialog med varandra i denna kraftfulla politiska urladdning, där brasilianska och europeiska skådespelare spelar sida vid sida med aktivister från den brasilianska folkrörelsen Landless Workers’ Movement (MST).

Med Antigone in the Amazon avslutar den schweziske regissören Milo Rau, konstnärlig ledare för NTGent och kommande chef för Wiener Festwochen, sin Antiken-trilogi (efter Orestes in Mosul och The New Gospel). Här låter han antikens Antigone, i myterna känd för sitt motstånd, spelas av aktivisten Kay Sara från Amazonas ursprungsbefolkning. Bredvid henne står en grekisk kör bestående av överlevande från den värsta massakern som den brasilianska militärpolisen begick mot MST-rörelsen 1996.

