Ya puedes ver el tráiler de CAMP ROCK 3 antes de su estreno en Disney+

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Disney ha publicado el tráiler oficial de CAMP ROCK 3, la nueva entrega de la icónica saga musical, que se estrenará el 13 de agosto en Disney Channel y el 14 de agosto en Disney+.

En esta nueva historia, Connect 3 pierde al telonero de su gira de reunión y regresa a Camp Rock para encontrar a la próxima gran estrella. Allí, los jóvenes del campamento competirán por la oportunidad de abrir los conciertos de su grupo favorito, mientras las amistades se ponen a prueba y surgen alianzas inesperadas, secretos y romances.

Al universo de CAMP ROCK se incorporan Liamani Segura (Sage), Malachi Barton (Fletch), Lumi Pollack (Rosie), Sherry Cola (Lark), Hudson Stone (Desi), Casey Trotter (Cliff), Brooklynn Pitts (Callie) y Ava Jean (Madison). Además, regresan Joe Jonas (Shane Gray), Nick Jonas (Nate Gray), Kevin Jonas (Jason Gray) y Maria Canals-Barrera (Connie).

La película está dirigida por Veronica Rodriguez (PIJAMADA DE LOCOS), con guion de Eydie Faye y coreografías de Jamal Sims. Entre los productores ejecutivos figuran Tim Federle, Joe Jonas, Nick Jonas, Kevin Jonas, Demi Lovato, Betsy Sullenger, Spencer Berman y Gary Marsh.

Además, Disney ha lanzado el primer sencillo de la película, "One Beat Away", interpretado por Liamani Segura junto al reparto. El tema ya está disponible en plataformas digitales, mientras que la banda sonora completa se publicará el 14 de agosto. La edición en vinilo llegará el 18 de septiembre.

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