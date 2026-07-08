VAIANA llega hoy a los cines tras su premiere celebrada ayer en Los Ángeles

VAIANA, la nueva adaptación en acción real de Disney, se estrena hoy, miércoles 8 de julio, exclusivamente en cines. La película llega a 875 pantallas de 358 cines de España, coincidiendo con el décimo aniversario del estreno de la película de animación que conquistó a toda una generación.

Con motivo del estreno, Disney ha compartido nuevas imágenes de la premiere celebrada ayer en Los Ángeles, que muestran algunos de los momentos más destacados de la presentación de la película.

En VAIANA, la protagonista responde a la llamada del océano y, por primera vez, navega más allá del arrecife de su isla de Motunui junto al semidiós Maui, en un viaje que contribuirá a asegurar el futuro de su pueblo.

La película está dirigida por Thomas Kail (Hamilton) y producida por Dwayne Johnson, Beau Flynn, Dany Garcia, Hiram Garcia y Lin-Manuel Miranda. La producción ejecutiva corre a cargo de Scott Sheldon, Charles Newirth, Thomas Kail y Auliʻi Cravalho, quien puso voz a Vaiana en las dos películas de animación.