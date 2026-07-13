TV: El elenco de LAS 9 MUSAS desvela las claves de su estreno en Mérida

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La 72ª edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida se prepara para un broche de oro inolvidable del 26 al 30 de agosto con el musical contemporáneo LAS 9 MUSAS. A través de una serie de entrevistas en vídeo, parte del equipo artístico de esta ambiciosa producción extremeña —que cuenta con la dirección de Xènia Reguant y Ricard Reguant, y dramaturgia junto a Ferran González— ha compartido la enorme ilusión y los entresijos de un montaje al que definen, con emoción, como una auténtica "ópera del pensamiento".

La propuesta rompe moldes al revisar el mito clásico desde una mirada totalmente actual. La trama plantea el regreso de las musas a la Tierra para evaluar un presente caótico y deshumanizado, con la misión de reconectar la fría razón con el arte, el humor y la sensibilidad. Esta profunda base conceptual estallará sobre la arena combinando ironía, ritmos pop y potentes bases electrónicas.

El despliegue escénico promete ser pura vibración. La actriz Carmen Conesa explica con orgullo que el escenario estará defendido exclusivamente por mujeres. Junto a las nueve intérpretes se sumarán cuatro músicas en directo, en un reto formidable donde las propias actrices cantarán, actuarán e incluso tocarán instrumentos en vivo frente al público.

Frente a la cámara, las actrices han desbordado pasión al desglosar a sus personajes. Angy Fernández encarna a Talía, la musa de la comedia, y confiesa su felicidad por defender un proyecto con música en riguroso directo y con la misión más bonita del mundo: hacer reír. Teresa Abarca da vida a Calíope, la musa de la elocuencia, centrada en el poder de la palabra para conmover e inspirar. Por su parte, Nerea Rodríguez describe con un brillo especial en los ojos a Euterpe, la musa de la música, un perfil lleno de idealismo y sensibilidad con el que admite sentirse profundamente identificada.

La fuerza del movimiento llega con Miriam Queba en el papel de Terpsícore, la musa de la danza y el canto coral, quien vive esta oportunidad como una auténtica fantasía. Como maravilloso contrapunto, María Pascual se mete en la piel de Urania, la nota discordante del grupo, encargada de analizar cada pro y contra para poner orden en el caos. Por último, la actriz extremeña Clara Alvarado celebra emocionada su regreso a casa interpretando a Erato, la musa de la seducción y la sensualidad, un papel lleno de garra que supone un absoluto e ilusionante cambio de registro en su carrera teatral.

Con toda esta fuerza femenina y una banda sonora dispuesta a revolucionar el Teatro Romano, LAS 9 MUSAS promete ser una de las experiencias más electrizantes del verano.

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