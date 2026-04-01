TV: Caro Gestoso arrasa en nuestro 'Torneo de Musicales' tras un inicio de infarto

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La búsqueda del título definitivo continúa en BroadwayWorld Spain. En esta ocasión, nuestro formato estrella, el Torneo de Musicales, recibe a Caro Gestoso, que actualmente derrocha talento sobre el escenario en CENICIENTA, EL MUSICAL como una de las hermanastras.

La mecánica de esta batalla es implacable: enfrentar dos grandes obras de la historia del teatro y que la elegida pase a la siguiente ronda. Por supuesto, para garantizar su imparcialidad, le aplicamos nuestra estricta regla de oro: estaba terminantemente prohibido barrer para casa y elegir a CENICIENTA, EL MUSICAL para salvarse.

El paso de Caro por nuestro juego nos ha regalado una dinámica completamente inédita. Mientras que la mayoría de nuestros invitados avanzan con cierta facilidad al principio y sufren bloqueos en las rondas finales, con ella ocurrió exactamente lo contrario. El primer duelo que le planteamos fue tan sumamente cruel que la dejó completamente paralizada, afirmando que la había "matado de entrada" y que no quería ni responder.

Sin embargo, una vez que logró tomar esa primera y agónica decisión, el resto fue historia. El título que logró sobrevivir a ese primer asalto se transformó en un titán absoluto e invencible, desbancando en cuestión de segundos y sin apenas dudar a auténticas joyas de la cartelera como WICKED, EL FANTASMA DE LA ÓPERA, MAMMA MIA!, THE BOOK OF MORMON o CABARET.

Como dato curioso, tras someterla a este reto hemos podido confirmar que los tres protagonistas de CENICIENTA, EL MUSICAL tienen gustos teatrales muy diferentes: ¡ninguno de ellos ha coincidido a la hora de elegir su musical favorito definitivo!

¿Qué clásico se ha coronado como su ganador absoluto tras ese inicio de infarto? Dale al play al vídeo para descubrirlo:

Y tú, ¿qué opinas de su decisión final? ¿Coincides con el criterio de Caro o tú habrías salvado a otro musical de la lista? ¡Déjanos tu propio ganador en los comentarios de nuestras redes sociales!

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