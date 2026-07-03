GERSHWIN IN BLUE: La Orquesta Larios Pop del Soho homenajea al genio de la música norteamericana

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La Orquesta Larios Pop del Soho cerrará su actual temporada musical con un reencuentro de primer nivel dedicado a uno de los compositores más influyentes de la música norteamericana. El espectáculo, titulado GERSHWIN IN BLUE, se presenta como una propuesta escénica integral que conjugará rigor musical, elementos visuales y una cuidada narrativa teatral. El proyecto cuenta con el respaldo de una dirección de prestigio para asegurar una experiencia artística inmersiva en torno al legado del célebre autor musical.

George Gershwin fue un célebre compositor y pianista estadounidense cuya genialidad radicó en tender un puente perfecto entre la música clásica occidental y los ritmos populares de su tiempo, especialmente el jazz y el blues. A lo largo de su prolífica y temprana carrera, transformó el panorama musical con un estilo innovador que capturó la esencia de la vida urbana norteamericana de principios del siglo XX, consolidándolo como un referente indispensable de la cultura contemporánea. Su prematuro fallecimiento en 1937 interrumpió una trayectoria brillante, pero dejó un catálogo inmortal de obras sinfónicas, canciones y producciones teatrales que siguen resonando a nivel internacional.

Bajo la dirección musical del maestro Arturo Díez Boscovich, el concierto ofrecerá un recorrido detallado por algunas de las partituras más célebres del repertorio de George Gershwin. La cita artística contará con la destacada participación del pianista Marcos Castilla, quien interpretará las complejas líneas solistas de piezas emblemáticas como 'Rhapsody in Blue', 'Un americano en París' y la ópera 'Porgy and Bess'. Asimismo, la dirección artística del proyecto está liderada por Antonio Banderas, garantizando una puesta en escena que entrelaza la ejecución orquestal con una dimensión dramática. Las funciones programadas para este evento de clausura de temporada tendrán lugar los días 18 y 19 de julio.

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