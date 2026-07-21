TV: Iñigo Etayo y Laura Enrech sobre SUNDAY IN THE PARK WITH GEORGE: 'Sondheim es la élite'

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El anuncio de la llegada de SUNDAY IN THE PARK WITH GEORGE a los Teatros Luchana de Madrid en marzo de 2027 se ha convertido en una de las noticias más comentadas del panorama teatral nacional. Con motivo de la gala de los Premios OFF, en BroadwayWorld España tuvimos la oportunidad de charlar con sus dos grandes protagonistas, Iñigo Etayo y Laura Enrech, quienes encarnarán a George y Dot respectivamente en esta histórica versión adaptada por primera vez en nuestro país.

Ambos intérpretes coinciden en la magnitud del reto que supone abordar la compleja partitura y libreto de Stephen Sondheim y James Lapine. Para Laura Enrech, la magia de esta obra reside en "el proceso de crear y de vivir del arte que esta obra retrata de una manera impresionante". Además, la actriz destaca el rigor y la profundidad del compositor frente al teatro comercial habitual: "Sondheim es el teatro musical. Le da una profundidad que va más allá; hace muchísima ilusión poder hacer un proyecto así".

Por su parte, Iñigo Etayo reflexiona sobre el compromiso de trasladar la excelencia del maestro estadounidense a la escena madrileña: "Sondheim es la élite del teatro musical. Hay que hacerlo bien, que es lo más importante. Estamos cuidando cada detalle para que el resultado sea indiscutible". El actor señala además la libertad artística que permite el circuito OFF, definiéndolo como "antropología y naturaleza humana; un suelo vacío, tres personas cantando y un texto brillante".

La conversación también sirvió para poner sobre la mesa la necesidad de afianzar el teatro musical de medio formato en la capital. Según explicó Laura Enrech, el circuito OFF abre espacio a historias diferentes que el gran formato comercial no suele abarcar, abriendo camino a nuevos públicos y precios más asequibles.

Con los primeros ensayos y lecturas del libreto traducido ya en marcha, el equipo se prepara para iniciar un proceso que promete cuidar la excelencia interpretativa y la delicadeza escénica en un entorno íntimo. Próximamente se darán a conocer el resto de integrantes de la compañía y la fecha de apertura de venta de entradas para esta cita inaplazable con la historia del género.

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