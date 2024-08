SOLO ASESINATOS EN EL EDIFICIO estrena su cuarta temporada

Enter Your Email to Unlock This Article



Hoy martes 27 de agosto ha llegado a la plataforma Disney + la cuarta temporada de la exitosa serie SOLO ASESINATOS EN EL EDIFICIO, la comedia de misterio que en la pasada temporada investigó los entresijos de Broadway y en esta nueva tanda de episodios dará su salto a Hollywood.

La serie está protagonizada por Steve Martin, Martin Short, Selena Gomez y Michael Cyril Creighton, con la colaboración especial de Meryl Streep, Da’Vine Joy Randolph, Eugene Levy, Eva Longoria, Zach Galifianakis, Molly Shannon, Kumail Nanjiani, Melissa McCarthy y Richard Kind entre otras. Además, los créditos de inicio están diseñados por la ilustradora valenciana Laura Pérez.

SOLO ASESINATOS EN EL EDIFICIO es obra de los creadores y guionistas Steve Martin y John Hoffman (Grace and Frankie, Looking). Martin y Hoffman son los productores ejecutivos junto con Martin Short, Selena Gomez, el creador de This Is Us, DAN FOGELMAN, y Jess Rosenthal. La serie está producida por 20th Television, que forma parte de Disney Television Studios.

