Pablo Puyol y Darío Regattieri hablan del casting de LA GRAN AUDICIÓN

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Canal Sur Televisión y la productora beon. Entertainment han comenzado la promoción en plataformas digitales de LA GRAN AUDICIÓN, el primer talent show de teatro musical en español que llegará al prime time de los sábados de la televisión pública andaluza en octubre. A través de las cuentas oficiales del programa en redes sociales, el actor y presentador Pablo Puyol y el productor y creador del formato, Darío Regattieri, encabezan una serie de piezas promocionales destinadas a dar a conocer la apertura del casting oficial. La campaña utiliza el dinamismo de las redes sociales para conectar de forma directa con los aspirantes de todo el país antes del cierre de inscripciones el próximo 12 de agosto en lagranaudicion.com.

El elemento distintivo de estos clips reside en la faceta cómica que muestra Darío Regattieri, quien adopta un registro desenfadado y cómico poco habitual en la imagen de un gran productor teatral. Las piezas audiovisuales explotan con pragmatismo la química en pantalla entre el productor y Pablo Puyol, construyendo los gags en torno a los clichés, roces y choques de perspectiva entre el universo creativo de los actores y la visión ejecutiva de la producción.

A diferencia de los comunicados institucionales, estas breves píldoras en vídeo se centran de forma directa y concisa en un único mensaje: anunciar que el proceso de inscripción para las audiciones ya se encuentra abierto. Sin entrar en detalles técnicos sobre las distintas fases o la mecánica del concurso, la pareja tira de ironía y situaciones cotidianas del sector del entretenimiento para animar a los espectadores a no dejar pasar la oportunidad y registrarse a través de la web oficial del certamen.

Esta estrategia de comunicación digital no solo busca captar la atención de perfiles profesionales, semiprofesionales y amateurs de cualquier edad u origen, sino también humanizar los engranajes de la industria del entretenimiento. Al mostrar la relación diaria entre la vertiente artística y la empresarial a través del humor, LA GRAN AUDICIÓN adelanta el espíritu que mantendrá en sus emisiones televisivas: exponer la realidad interna del teatro musical desde la exigencia técnica, pero también desde la accesibilidad y el entretenimiento para el gran público.

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