PHOTOS: TROVADORES DEL JAZZ regresa al Arlequín en su 3ª temporada

Con casi 9000 espectadores desde su estreno en abril de 2023 en el Arlequín, TROVADORES DEL JAZZ vuelve a la Gran Via madrileña. Desde el 16 de septiembre, estarán todos los lunes a las 20:30h y algunos con doble función a las 18:00h y 20:30h.

Protagonizado por Gonzalo Alcain y Susan Martín, este elegante y pequeño gran espectáculo es un recorrido por La Historia de los clásicos de Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, Nina Simone, Nat King Cole, Cole Porter...Todos ellos fueron esenciales para acercar el jazz más puro y complejo al gran público, a través de un estilo más fresco e innovador: los standards americanos.

Son las canciones favoritas de Gonzalo, un joven cantanteque, algo cansado de la música actual, decide utilizar su imaginación para viajar en el tiempo y soñar que está entre el público de club de jazz de los años 50, donde sonaban aquellas bellas y magistrales melodías de Cole Porter, George Gershwin, Irvin Berling... En su mente materializa el lugar ideal y a sus artistas: Susan, la bella cantante y “musa del club” quien parece estar sacada de una película al más puro estilo “Old Hollywood” y su virtuoso (y algo descarado) pianista de jazz. Todo empieza a cambiar cuando la musa se da cuenta de la presencia del muchacho y le invita a subir al escenario junto a ella. El sueño poco a poco empezará a confundirse con la realidad…

Así comienza un trepidante espectáculo musical donde se escucharán grandes canciones como: “Fly Me To the Moon”, “As Time Goes By”, “Over the Rainbow”, “I´ve Got You Under My Skin”, “My Baby Just Cares For Me”, “Night and Day” ... y donde también se evocarán algunas de las icónicas películas de antaño como “El Mago de Oz” “Casablanca” “Tiempos Modernos” o “Gilda”…

¡Revive los clásicos de una época dorada para la músicaen un concierto diferente y emocionante de la mano de los “Trovadores del Jazz”: el espectáculo en plena Gran Víamadrileña y que triunfa en su ya 3ª temporada!



Gonzalo Alcain y Susan Martín

Gonzalo Alcain y Susan Martín

Gonzalo Alcain y Susan Martín Miguel Lenon y Susan Martin

