Noticias de la semana: CABARET con Mario Vaquerizo, estreno de LA GRAN AUDICIÓN, Glenn Close y más

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Arranca un nuevo resumen de la actualidad escénica en BroadwayWorld Spain con una semana cargada de presentaciones, aniversarios y grandes proyectos que trascienden las tablas. En Madrid, los focos han apuntado a la presentación de LA CENA DE LOS IDIOTAS, la comedia musical basada en la obra de Francis Veber que llegará al Teatro Marquina el próximo 4 de noviembre repleta de sátira y humor. A esto se suma el esperado estreno oficial de la segunda temporada de CABARET en el Espacio Delicias, una propuesta inmersiva que cuenta con Mario Vaquerizo como Emcee (rol que alternará con Víctor Palmero), junto a Laia Prats (Sally) y José Pastor (Cliff).

El teatro musical también se expande a otros formatos audiovisuales. Por un lado, el talent show LA GRAN AUDICIÓN confirma su primera gala para el 17 de octubre, precedida por una emisión especial el 10 de octubre con todo el proceso de audiciones. Por otro, se ha anunciado la comedia cinematográfica Puedes contar conmigo, que adaptará los éxitos musicales de LA OREJA DE VAN GOGH a la gran pantalla. Asimismo, en BroadwayWorld Spain celebramos el estreno de nuestra nueva sección semanal de debate y actualidad, BROADWAY TEA, conducida por Emilia cada miércoles en nuestro canal de YouTube.

En el panorama internacional, Londres y Nueva York nos dejan noticias de auténtico impacto:

Glenn Close en el West End: La actriz se pondrá en la piel del Rey Herodes en una temporada limitada de JESUCRISTO SUPERSTAR .

40º Aniversario de EL FANTASMA DE LA ÓPERA: La actual producción de Londres será filmada para su estreno en salas de cine en 2027.

DIRTY DANCING en Broadway: La adaptación musical llegará a los escenarios de Nueva York coincidiendo con las cuatro décadas del estreno del filme original.

Debut de Juan Pablo Di Pace: El actor argentino debutará en Broadway interpretando a Doc en la versión escénica de SCHMIGADOON! .

Avance de MJ THE MUSICAL: Se desvelan las primeras imágenes del rodaje del vídeo musical de "Thriller" en la producción de Broadway

Glenn Close</a> en el West End y más! | Resumen semanal 🎭✨" width="113">

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Nominations Are Open for the 2026 BroadwayWorld Regional Awards! Nominate your favorite local productions and performers before the deadline on October 31, 2026. Nominations close in 22 Days 13 Hrs 37 Min 35 Sec Albuquerque Anchorage Appleton, WI Arkansas Atlanta Austin Australia - Adelaide Australia - Brisbane Australia - Melbourne Australia - Perth Australia - Sydney Austria Baltimore Berkshires Birmingham Boise Boston Buffalo Cabaret Calgary Central New York Central Pennsylvania Central Virginia Charlotte Chicago Cincinnati Cleveland Columbus Connecticut Dallas Dayton Delaware Denver Des Moines Fargo Fort Wayne Ft. Myers/Naples Germany Hawaii Houston Indianapolis Ireland Italy Jacksonville Kansas City Kentucky Las Vegas Long Island Los Angeles Madison Maine Memphis Miami Metro Michigan Milwaukee, WI Minneapolis / St. Paul Montana Montreal Nashville Netherlands New Hampshire New Jersey New Orleans Norway Off-Broadway Oklahoma Omaha Orlando Ottawa Palm Springs Philadelphia Philippines Phoenix Pittsburgh Portland Raleigh Rhode Island Rockland / Westchester Sacramento Salt Lake City San Antonio San Diego San Francisco / Bay Area Santa Barbara Sarasota Seattle South Africa South Bend South Carolina South Dakota St. Louis Sweden Tallahassee Tampa Toronto UK / West End Vancouver Vermont Washington, DC West Virginia Wichita Go

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