Netflix adaptará la trayectoria de Raphael en la ambiciosa serie AQUEL

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Netflix ha anunciado oficialmente el lanzamiento mundial de AQUEL, la serie de televisión basada en la vida del emblemático cantante español Raphael, que llegará simultáneamente a España y Latinoamérica el próximo 9 de octubre. La ficción, estructurada en ocho episodios, abarcará el recorrido vital y profesional de uno de los artistas más universales de la música en español, trazando un arco narrativo que viaja desde sus orígenes en la España de la posguerra hasta su consagración definitiva en los grandes escenarios internacionales.

El proyecto cuenta con el respaldo y la visión del propio artista de Linares, quien ha definido la producción como un reflejo de una historia compartida a lo largo de más de seis décadas de carrera, abordando tanto momentos de gran luminosidad pública como pasajes de carácter más íntimo y exigente. En el apartado actoral, el encargado de dar vida al joven Raphael será Javier Morgade (visto en DISCO, IBIZA, LOCOMÍA o ALMA), mientras que Carlos Santos (1992, EL HOMBRE DE LAS MIL CARAS) asumirá el papel del cantante en su etapa madura. El elenco principal se completa con nombres reconocidos como Francesco Carril (LOS AÑOS NUEVOS, LA VIRGEN DE AGOSTO), Natalia Varela (ELLA ES TU PADRE, NO TE PUEDES ESCONDER), Pepa Aniorte (SUEÑOS DE LIBERTAD, LA CAZA. GUADIANA) y Manolo Caro (ENTREVÍAS).

Producida por Dlo Producciones —responsables de otras ficciones como EL JARDINERO o NI UNA MÁS— en asociación con Caracol Televisión, la serie ha desplegado un amplio diseño de producción con rodajes en localizaciones que recrean puntos clave en la trayectoria del artista, desde Madrid hasta Las Vegas, pasando por Moscú, París y Acapulco. Esta ambiciosa ambientación internacional busca hacer justicia a un legado discográfico único que acumula 70 trabajos discográficos, 326 discos de Oro, 49 de Platino y el histórico Disco de Uranio, el único otorgado a un intérprete de habla hispana en el mundo tras superar los 50 millones de copias vendidas.

Con este estreno, Netflix suma a su catálogo un exhaustivo retrato audiovisual que rinde homenaje a una figura clave del panorama musical contemporáneo. Los espectadores podrán sumergirse el próximo 9 de octubre en las luces y sombras de un intérprete legendario que, tras triunfar en auditorios de todo el mundo y sumar multitud de reconocimientos internacionales, ve ahora su historia adaptada a la pequeña pantalla en una de las producciones más esperadas de la temporada.

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