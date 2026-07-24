​​​​​​​MUSICALES PARA DUMMIES descubre por qué DEAR EVAN HANSEN conquistó Broadway

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BroadwayWorld Spain estrena una nueva entrega de MUSICALES PARA DUMMIES, la serie de vídeos que acerca algunos de los títulos más importantes del teatro musical a quienes quieren descubrir este género por primera vez.

En esta ocasión, el protagonista es DEAR EVAN HANSEN, uno de los musicales más aclamados de las últimas décadas. Estrenado en Washington D. C. en 2015 antes de dar el salto a Broadway al año siguiente, el espectáculo cuenta con libreto de Steven Levenson y música y letras de Benj Pasek y Justin Paul, ganadores del Oscar por LA LA LAND.

La producción narra la historia de Evan, un adolescente que, tras una serie de malentendidos, se ve envuelto en una situación que cambiará por completo su vida. A partir de ese punto, el musical explora cuestiones como la soledad, la búsqueda de aceptación, la ansiedad o el impacto de las redes sociales, combinando una historia íntima con una banda sonora que se ha convertido en una de las más populares del teatro musical contemporáneo.

Desde su estreno, DEAR EVAN HANSEN ha recibido algunos de los principales reconocimientos de la industria, entre ellos seis Premios Tony, incluido el de Mejor Musical, además del Grammy al Mejor Álbum de Teatro Musical y el Olivier Award a la Mejor Nueva Producción Musical.

En este nuevo episodio de MUSICALES PARA DUMMIES, BroadwayWorld Spain resume en apenas un minuto las claves que han convertido a DEAR EVAN HANSEN en un fenómeno internacional, ofreciendo una introducción pensada tanto para quienes todavía no conocen la obra como para los aficionados que deseen redescubrirla.

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