Los clásicos cobran nueva vida con el talento joven de Agustito en Mérida

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El Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida ha presentado una nueva edición de Agustito en Mérida, el programa dedicado a impulsar la creación joven y a establecer un diálogo entre los clásicos y los lenguajes escénicos contemporáneos.

Del 21 al 30 de agosto, el Pórtico del Foro acogerá siete propuestas surgidas del trabajo desarrollado por participantes de Agusto en Mérida. Teatro, danza contemporánea, flamenco, música electrónica, creación audiovisual, teatro físico y experiencias inmersivas forman parte de una programación que utiliza los mitos y personajes clásicos como punto de partida para hablar de cuestiones plenamente actuales.

Coordinado por Javier Llanos, de TAPTC? Teatro, el proyecto ofrece a jóvenes artistas la posibilidad de desarrollar sus propias creaciones y presentarlas directamente ante el público.

La delegada de Igualdad del Ayuntamiento de Mérida, Ana Aragoneses, destacó durante la presentación la consolidación de la iniciativa como «un espacio diferente, fresco y necesario» dentro del Festival y puso en valor su capacidad para abrir la programación al talento emergente.

Por su parte, Llanos explicó la evolución experimentada por Agustito en Mérida desde sus orígenes como una propuesta vinculada al café-teatro y los espectáculos para terrazas hasta convertirse en un espacio de creación y residencia artística.

La programación arrancará los días 21 y 22 de agosto con Poiesis, escrita y dirigida por José Carlos Toledano e interpretada por Ismael Fernández y Esteban Léger. La obra combina comedia, música en directo, danza, teatro físico e improvisación con el público.

El 23 de agosto llegará Cinco Antorchas, un unipersonal escrito, dirigido e interpretado por Belén Hernández. La obra recupera la figura de Porcia, hija de Catón el Joven y esposa de Marco Junio Bruto, para abordar el suicidio tanto en la época clásica como en la sociedad contemporánea y reflexionar sobre las consecuencias de la ley del silencio.

La danza será protagonista el 25 de agosto con Mi Mito, creación de María Saavedra que fusiona danza contemporánea y flamenco para explorar la tensión entre aquello que nos define y aquello que aspiramos a ser.

Un día después, el 26 de agosto, Lucía Ferrán presentará Medusa, un espectáculo unipersonal que combina danza y teatro físico para ofrecer una nueva aproximación al personaje mitológico.

El 27 de agosto, Prometeo Antikythera, creación de José Mato y Juan Ángel González, trasladará el mito de Prometeo al terreno del techno industrial, la palabra poética y las proyecciones en directo.

El 28 de agosto será el turno de Clitemnestra, creada e interpretada por Sara Wens. La pieza aborda el dolor de la reina de Micenas tras la pérdida de su hija Ifigenia y su camino hacia la venganza. La jornada incluirá además la actuación del dúo musical formado por Rubén y Vahan.

Finalmente, Juan Ángel González cerrará la programación el 30 de agosto con En nombre de Drusila, un espectáculo unipersonal, inmersivo y participativo construido a partir de textos de Albert Camus, con música en directo y Calígula como protagonista.

Medusa, Prometeo, Clitemnestra, Porcia o Calígula sirven así como vehículos para abordar temas como la identidad, el silencio, la violencia, el amor, la libertad o la relación de la humanidad con el conocimiento.

Agustito en Mérida refuerza de esta manera su condición de laboratorio para artistas emergentes, permitiendo que sean los propios jóvenes quienes escriban, dirijan, coreografíen e imaginen nuevas formas de acercarse al legado clásico.

Todas las representaciones tendrán lugar a las 22:00 horas en el Pórtico del Foro de Mérida, entre el 21 y el 30 de agosto.

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