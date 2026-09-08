LOS MISERABLES, el musical más nominado en los Premios del Teatro Musical con 15 candidaturas
CABARET, EL MUSICAL y RAFFAELLA, EL MUSICAL como segunda y tercera producción con más candidaturas de una edición que tendrá su gala el 26 de octubre en el Teatro Capitol
Los Premios del Teatro Musical ya tienen los nominados de su 18.ª edición. La lectura de candidaturas, presentada por Laia Prats y Ferran Fabà, ha desvelado los nombres de los profesionales y producciones que competirán por los galardones en una de las ediciones con mayor presencia de grandes producciones nacionales e internacionales del musical. Además en el evento se ha desvelado que la gala de la 18 ª edición de los PTM tendrá lugar el 26 de octubre en el teatro Capitol de Madrid.
LOS MISERABLES se coloca al frente de la carrera con un total de 15 nominaciones, siendo la producción que acumula más candidaturas en esta edición. El musical, producido por ATG Entertainment España, aparece nominado en prácticamente todos los apartados principales, incluyendo Mejor Musical, Dirección de Escena, Dirección Musical, Escenografía, Iluminación, Sonido, Caracterización, Figurinista y las principales categorías interpretativas.
Por detrás se sitúan CABARET, EL MUSICAL, con 13 nominaciones, y RAFFAELLA, EL MUSICAL, con 11. También destaca la presencia de WICKED, EL MUSICAL, que suma 10 candidaturas, mientras que RENT – 30 ANIVERSARIO y TOT EIXIRÀ MALAMENT - I SERÁ PERFECTE alcanzan las siete nominaciones cada uno. Entre las producciones con mayor presencia en las categorías técnicas y artísticas también encontramos EL MARAVILLOSO CIRCO DE LA NAVIDAD, CENICIENTA, EL MUSICAL DE RODGERS & HAMMERSTEIN, OLIVER TWIST, EL MUSICAL y HOUDINI, UN MUSICAL MÁGICO.
La categoría de Mejor Musical reúne a seis de las producciones más destacadas de la temporada: CABARET, EL MUSICAL, GERMANS DE SANG, LOS MISERABLES, OLIVER TWIST, EL MUSICAL, RAFFAELLA, EL MUSICAL y WICKED, EL MUSICAL. Los premios mantienen además su apuesta por la variedad del teatro musical con categorías específicas para Musical Familiar, Musical Off y Musical Original, en las que conviven grandes producciones, espectáculos de creación propia y propuestas procedentes de diferentes compañías y territorios.
En las categorías de interpretación, la competición vuelve a reunir a algunos de los nombres más destacados de la temporada. Amanda Digón, Candela Camacho, Cristina Llorente, Cristina Picos, Diana Roig y Elsa Ruiz Monleón optarán al premio a Actriz Protagonista, mientras que Adrián Salzedo, Iván Labanda, Pablo Puyol, Paco García, Paco Iváñez y Rubén Yuste competirán por el de Actor Protagonista. A ellos se suman las candidaturas de reparto y las categorías de Interpretación Destacada, que completan el apartado interpretativo de esta 18.ª edición.
LOS MISERABLES, AL FRENTE DE LAS NOMINACIONES
Con 15 candidaturas, LOS MISERABLES encabeza la lista de producciones más nominadas de los Premios del Teatro Musical. Le siguen:
- CABARET, EL MUSICAL — 13 nominaciones
- RAFFAELLA, EL MUSICAL — 11 nominaciones
- WICKED, EL MUSICAL — 10 nominaciones
- RENT – 30 ANIVERSARIO — 7 nominaciones
- TOT EIXIRÀ MALAMENT - I SERÁ PERFECTE — 7 nominaciones
- EL MARAVILLOSO CIRCO DE LA NAVIDAD — 6 nominaciones
- CENICIENTA, EL MUSICAL DE RODGERS & HAMMERSTEIN — 5 nominaciones
- OLIVER TWIST, EL MUSICAL — 5 nominaciones
- HOUDINI, UN MUSICAL MÁGICO — 4 nominaciones
- GERMANS DE SANG — 3 nominaciones
A continuación, la lista completa de nominados de la 18.ª edición de los Premios del Teatro Musical:
DIRECCIÓN DE ESCENA
- Federico Bellone (CABARET, EL MUSICAL)
- James Powell, LAURENCE CONNOR Y Christopher Key (LOS MISERABLES)
- JOSÉ LUIS SIXTO (RENT – 30 ANIVERSARIO)
- LUCIANO CANNITO (RAFFAELLA, EL MUSICAL)
- VÍCTOR LUCAS Y MAMEN MENGÓ (TOT EIXIRÀ MALAMENT - I SERÁ PERFECTE)
- ZENÓN RECALDE (EL MARAVILLOSO CIRCO DE LA NAVIDAD)
DIRECCIÓN MUSICAL
- Alfonso Casado Trigo (LOS MISERABLES)
- CARLOS LÁZARO (EL MARAVILLOSO CIRCO DE LA NAVIDAD)
- JOAN MIQUEL PÉREZ (WICKED, EL MUSICAL)
- Julio Awad (CABARET, EL MUSICAL)
- VÍCTOR LUCAS (TOT EIXIRÀ MALAMENT - I SERÁ PERFECTE)
- Xavier Torras (CENICIENTA, EL MUSICAL DE RODGERS & HAMMERSTEIN)
COREOGRAFÍA
- ARIADNA PEYA (GERMANS DE SANG)
- FABRIZIO PROLLI (RAFFAELLA, EL MUSICAL)
- GILLIAN BRUCE (CABARET, EL MUSICAL)
- IKER KARRERA (WICKED, EL MUSICAL)
- JOSÉ FÉLIX ROMERO (101 DÁLMATAS, THE SHOW)
- Sonia Dorado (EL MAGO DE OZ)
ESCENOGRAFÍA
- CARLA JANSSEN HÖFELT (CENICIENTA, EL MUSICAL DE RODGERS & HAMMERSTEIN)
- CLARA ABBRUZZESE (HOUDINI, UN MUSICAL MÁGICO)
- FELYPE DE LIMA (CABARET, EL MUSICAL)
- Matt Kinley (LOS MISERABLES)
- PIZARRO STUDIO -DAVID PIZARRO & ROBER DE ARTE- (OLIVER TWIST, EL MUSICAL)
- RICARDO SÁNCHEZ CUERDA (WICKED, EL MUSICAL)
DISEÑO DE ILUMINACIÓN
- ALESSANDRO CASO (RAFFAELLA, EL MUSICAL)
- JUAN GÓMEZ CORNEJO Y CARLOS TORRIJOS (WICKED, EL MUSICAL)
- JUANJO LLORENS (OLIVER TWIST, EL MUSICAL)
- JUANJO LLORENS (RENT – 30 ANIVERSARIO)
- Paule Constable (LOS MISERABLES)
- Valerio Tiberi (CABARET, EL MUSICAL)
DISEÑO DE SONIDO
- ÁNGEL PADILLA (ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS)
- GASTÓN BRISKI (WICKED, EL MUSICAL)
- JAVIER ISEQUILLA (EL MAGO DE OZ)
- JORDI BALLBÉ (GERMANS DE SANG)
- Mick Potter (LOS MISERABLES)
- POTI MARTÍN (CABARET, EL MUSICAL)
CARACTERIZACIÓN
- FELICIANO SAN ROMÁN Y ANTONIO BELART (WICKED, EL MUSICAL)
- KAYLEIGH SCHULTZ (CENICIENTA, EL MUSICAL DE RODGERS & HAMMERSTEIN)
- KLEY KAFE (CABARET, EL MUSICAL)
- MAGALÍ ESPÍNDOLA (EL MARAVILLOSO CIRCO DE LA NAVIDAD)
- MIKA LAI (101 DÁLMATAS, THE SHOW)
- Stefan Musch (LOS MISERABLES)
FIGURINISTA
- Andreane Neofitou, Christine Rowland AND Paul Wills (LOS MISERABLES)
- ANTONIO BELART (WICKED, EL MUSICAL)
- CHARO JIMÉNEZ (RAFFAELLA, EL MUSICAL)
- FELYPE DE LIMA (CABARET, EL MUSICAL)
- JUAN ORTEGA (EL MARAVILLOSO CIRCO DE LA NAVIDAD)
- YAIZA PINILLOS (CENICIENTA, EL MUSICAL DE RODGERS & HAMMERSTEIN)
ACTRIZ PROTAGONISTA
- AMANDA DIGÓN (CABARET, EL MUSICAL)
- CANDELA CAMACHO (RENT – 30 ANIVERSARIO)
- Cristina Llorente (WICKED, EL MUSICAL)
- CRISTINA PICOS (WICKED, EL MUSICAL)
- Diana Roig (TOOTSIE)
- ELSA RUIZ MONLEÓN (LOS MISERABLES)
ACTOR PROTAGONISTA
- ADRIÁN SALZEDO (LOS MISERABLES)
- IVAN LABANDA (TOOTSIE)
- Pablo Puyol (HOUDINI, UN MUSICAL MÁGICO)
- PACO GARCÍA (RAFFAELLA, EL MUSICAL)
- PACO IVÁÑEZ (TOT EIXIRÀ MALAMENT - I SERÁ PERFECTE)
- RUBÉN YUSTE (OLIVER TWIST, EL MUSICAL)
ACTRIZ DE REPARTO
- ALEXIA PASCUAL (LOS MISERABLES)
- BEGOÑA ÁLVAREZ (RENT – 30 ANIVERSARIO)
- Carmen Conesa (CABARET, EL MUSICAL)
- Chus Herranz (RAFFAELLA, EL MUSICAL)
- MALIA CONDE (LOS MISERABLES)
- MARIOLA PEÑA (CENICIENTA, EL MUSICAL DE RODGERS & HAMMERSTEIN)
ACTOR DE REPARTO
- ALBERT BOLEA (THE BOOK OF MORMON)
- Chemari Bello (RAFFAELLA, EL MUSICAL)
- CHRISTIAN ESCUREDO (HOUDINI, UN MUSICAL MÁGICO)
- QUIQUE NIZA (LOS MISERABLES)
- TATÁN SELLES (RENT – 30 ANIVERSARIO)
- Xavi Melero (LOS MISERABLES)
INTERPRETACIÓN DESTACADA FEMENINA
- ABRIL ZAMORA (CABARET, EL MUSICAL)
- ALBA CUARTERO (LOS PILARES DE LA TIERRA, EL MUSICAL)
- ALBA VELA (TOT EIXIRÀ MALAMENT - I SERÁ PERFECTE)
- CARLA PULPÓN (RENT – 30 ANIVERSARIO)
- LUANA CARRERA (RAFFAELLA, EL MUSICAL)
- Patricia Clark (CABARET, EL MUSICAL)
INTERPRETACIÓN DESTACADA MASCULINA
- ALBERT DÍAZ (DRÁCULA, LA LEYENDA. EL MUSICAL)
- JAVIER AMARO (NO TODOS LOS CUADROS TIENEN LA MISMA LUZ)
- Javier Manente (LOS MISERABLES)
- LUIS MAESSO (RENT – 30 ANIVERSARIO)
- OVIDI CALDERÓN (TOT EIXIRÀ MALAMENT - I SERÁ PERFECTE)
- ROBERT MATCHEZ (RAFFAELLA, EL MUSICAL)
MEJOR MUSICAL
- CABARET EL MUSICAL (LETSGO ENTERTAINMENT)
- GERMANS DE SANG (FOCUS -SERVEIS DE L'ESPECTACLE FOCUS S.A.)
- LOS MISERABLES (ATG ENTERTAINMENT ESPAÑA)
- OLIVER TWIST, EL MUSICAL (AMR PRODUCE, SL)
- RAFFAELLA, EL MUSICAL (DREAMCATCHER ENTERTAINMENT S.L.)
- WICKED EL MUSICAL (ATG ENTERTAINMENT ESPAÑA)
MUSICAL FAMILIAR
- ARMSTRONG UN MUSICAL MOLT ESPACIAL (LA RODA PRODUCCIONS)
- ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS (ACTIVIDADES CULTURALES LA BICICLETA S.L.)
- EL DIARIO DE LUCAS (OFF TEATRO SL)
- EL HILO INVISIBLE (FOCUS / VIU EL TEATRE)
- EL MARAVILLOSO CIRCO DE LA NAVIDAD (EL NEGRITO PRODUCCIONES SL)
- LA GRAN AVENTURA DEL POLLO PEPE EL MUSICAL (KING ENTERTAINMENT)
MUSICAL OFF
- AMNESIA (JOVEN COMPAÑÍA DE TEATRO MUSICAL)
- DRÁCULA LA LEYENDA EL MUSICAL (OFF TEATRO SL)
- EL CRÉDITO EL MUSICAL (DOBLE R PRODUCCIONES)
- NO TODOS LOS CUADROS TIENEN LA MISMA LUZ (VAYA PANDA TEATRO)
- TOT EIXIRÀ MALAMENT - I SERÁ PERFECTE (ESCALANTE, DIPUTACIÓN DE VALÈNCIA E INFINITO TEATRO)
- VILLANAS (BRODWEI)
MUSICAL ORIGINAL
- EL HILO INVISIBLE (FOCUS / VIU EL TEATRE)
- EL MARAVILLOSO CIRCO DE LA NAVIDAD (EL NEGRITO PRODUCCIONES SL)
- HOUDINI UN MUSICAL MÁGICO (LETSGO ENTERTAINMENT Y BEON ENTERTAINMENT)
- OLIVER TWIST, EL MUSICAL (AMR PRODUCE, SL)
- RAFFAELLA, EL MUSICAL (DREAMCATCHER ENTERTAINMENT S.L.)
- TOT EIXIRÀ MALAMENT - I SERÁ PERFECTE (ESCALANTE, DIPUTACIÓN DE VALÈNCIA E INFINITO TEATRO)
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