LETSGO estrena THE NIGHTMARE BEFORE CHRISMAS LIGHT TRAIL en Nueva York

La célebre película Disney creada por Tim Burton y dirigida por Henry Selick PESADILLA ANTES DE NAVIDAD cobrará vida en Nueva York de la mano de LETSGO con THE NIGHTMARE BEFORE CHRISMAS LIGHT TRAIL, una atracción situada en el jardín botánico de la ciudad que abrirá el próximo 27 de septiembre.

Jack Skellington, Sally y Zero protagonizan esta atracción situada en el jardín más querido de la ciudad de Nueva York que podrá disfrutarse solo hasta el 30 de noviembre.

THE NIGHTMARE BEFORE CHRISMAS LIGHT TRAIL es una creación de Adventurelive, el equipo de producción detrás de HAMILTON en Broadway, y LETSGO, productores de espectáculos como EL FANTASMA DE LA ÓPERA o SCHOOL OF ROCK en Madrid y de experiencias como Tim Burton: EL LABERINTO, en colaboración con Buena Vista Theatrical.

Esta experiencia consiste en una aventura al aire libre que constará de un paseo a lo largo de 770 metros cuadrados de instalaciones lumínicas creadas con la última tecnología que incluyen proyecciones interactivas, luces LED inteligentes y esculturas en 3D de los icónicos personajes de la película para adentrarnos en la imaginación del creador de la historia, Tim Burton.

