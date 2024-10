Julia Gómez Cora, junto a Stellar Show y Grup Balañá, traerá SIX a Barcelona

Enter Your Email to Unlock This Article



Plus, get the best of BroadwayWorld delivered to your inbox, and unlimited access to our editorial content across the globe.



Email:





Existing user? Just click login.



Tal como anunciamos el pasado mes de julio, la próxima primavera el Teatre Coliseum de Barcelona acogerá durante tres semanas la gira internacional de SIX, espectáculo que vendrá producido por Julia Gómez Cora, Stellar Show y el Grupo Balañá.

“SIX no es un musical más, no es solo un éxito internacional, es una obra que rompe moldes, una de esas joyitas que muy rara vez aparecen y reinventan el género.” Explica Julia Gómez Cora,“Es un musical contado y protagonizado por mujeres, con una energía arrolladora y con una narrativa que conecta directamente con las audiencias de hoy. Este musical, además de ser entretenido, moderno y cautivador, reivindica la fuerza y la voz de las mujeres a lo largo de la historia y estoy profundamente orgullosa y agradecida de poder contribuir a que esta obra llegue a España. Es el tipo de historias que hoy me interesa contar y acercar al público.”

Será el proximo 24 de abril cuando, según la web del Grupo Balañá, comiencen las funciones en el Teatre Coliseum, donde permanecerá solo hasta el 11 de mayo.

SIX es un espectáculo que disfrutan más de 3.5 millones de espectadores al año y que ya ha recibido 35 premios internacionales, incluyendo 2 Tony Award®.

Seamos sinceros, la razón principal por la que Enrique VIII es el monarca más famoso es por sus esposas. Competirán entre sí en un concierto para determinar cuál de las seis lo tuvo peor y debería ser la líder del grupo. En sus espectaculares números musicales las Reinas comparten sus peores anécdotas con Enrique VIII argumentando por qué se merecen la mayor simpatía y nuestro más sincero pésame.

De reinas de la dinastía Tudor a iconos del pop. Únete a Aragon, Boleyn, Seymour, Cleves, Howard y Parr, apoyadas por su feroz banda en directo sobre el escenario. La historia más atrevida de la historia británica llega en su versión original al Teatro Coliseum.

Para más información sobre la venta de entradas puedes visitar la web de Balañá.

Comments