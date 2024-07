INTERVIEW: Hablamos con Ela Ruiz y Teresa Abarca, protagonistas de CHICAGO

Enter Your Email to Unlock This Article



Fotografía: José Germán Martínez Paneque

El 4 de julio se celebra el día de la independencia de Estados Unidos. No parece que haya una fecha más apropiada para que CHICAGO inicie su gira por España en el Palau de Les Arts de València, ya que cuando Maurine Dallas Watkins escribió la obra original en la que se basa el musical hace casi cien años, pretendía hacer una crítica mordaz y ácida de la idiosincrasia de su país. Lo que la periodista consiguió, quizá sin pretenderlo, es que personas de todo el mundo vieran reflejada en su texto una realidad que les tocaba muy de cerca.

Nos reunimos con Ela Ruiz (Velma Kelly) y Teresa Abarca (Roxie Hart) en Les Arts y hablamos de cómo esta historia puede seguir sintiéndose tan actual y seguir cosechando éxitos en lugares y épocas tan distintas.

"Trata temas universales de la miseria humana" reflexiona Ela Ruiz. "Asesinatos, corrupción, adulterio, traición… o sea, todas estas cosas que normalmente siguen apareciendo en la naturaleza humana. Además, yo creo que hay una cosa muy actual que es este momento de gloria. Todos estamos luchando por este momento que nos rentabilice la vida, y esto está en CHICAGO". "Velma y Roxie serían influencers hoy en día, tendrían Instagram," puntualiza Teresa Abarca.

Fotografía: José Germán Martínez Paneque

Ambas actrices participaron con los creativos de Broadway al iniciar este montaje, y además Ela Ruiz participó en la anterior producción que se había hecho en España entre 2009 y 2012 como cuerpo de baile, lo cual les da una visión particularmente interesante acerca de la construcción de sus personajes.

"El proceso es largo, larguísimo. No solo porque los personajes son complicados. (…) CHICAGO tiene ese envoltorio muy superficial y estético, pero realmente detrás hay una historia muy dura. Ellas dos son unas supervivientes, ambiciosas, y eso hay que plasmarlo. Hay muchas capas en CHICAGO y eso se sufre," explica Ela.

Teresa, por su parte, habla de cómo ha afrontado prepararse este personaje para la gira tras haber formado parte del elenco en su temporada en Madrid.

"Yo no preparé el personaje de Roxie directamente con los americanos, sino con el equipo creativo español. (…) Los creativos de Broadway en la primera reunión que tuvimos [antes del estreno en Madrid] nos dijeron que nos seleccionaron por la esencia que teníamos cada uno, por lo que vieron en los castings. Ha sido un proceso muy rápido en mi caso [como alternante de Roxie]. Ellas [Ela Ruiz y Silvia Álvarez] trabajaron dos meses el personaje, y para preparar una gira tienes menos tiempo."

Siempre hay una capa extra de exigencia física cuando al girar un espectáculo hay que cambiar de ciudad y de teatro cada poco tiempo, pero a su vez las giras tienen ventajas. Ambas actrices nos hablan de su manera de afrontarlas.

"Todavía no ha empezado esto, pero mira qué lugar más increíble" afirma Ela apuntando a las vistas a la Ciudad de las Artes y las Ciencias de València. "Yo nunca había actuado en el Palau y esto es un lujo. Nosotras somos una compañía muy disfrutona, además de nuestro trabajo, disfrutamos de todo, del entorno".

"Eso es algo estupendo de las giras también", nos explica Teresa, "se está muy bien en casa, pero cuando te toca salir venimos a lugares como València, o de repente vamos a Sevilla. Y sí, acabamos agotados, pero además de trabajar encima del escenario puedes visitar semejantes ciudades preciosas".

Acabamos hablando de ellas y sus personajes. Si hay tres cosas que no pueden faltar en los camerinos de Ela y Teresa y otras tres que no pueden faltar en los de Velma y Roxie, son "En mi camerino, tres cosas nada más que no faltarían…" comienza explicándonos Ela… "el albornoz, -este es en el mío propio, el de Ela- el agua… el móvil… y en el de Velma Kelly… flores, perfume… y yo creo que una pistola".

"Empiezo por el de Roxie" continúa Teresa "bombones, porque lo dice en el show, perfume, que ella es muy ligona… pistolas no… y perlas, o pintalabios. Y en el de Teresa: agua seguro, perfume y el móvil no puede faltar." "Es que el móvil nos conecta con el exterior" Puntualiza Ela.

Para terminar, ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza a cada una de las actrices al oir los siguientes conceptos?

TEATRO MUSICAL

Ela Ruiz: Amor. Teresa Abarca: Iba a decir amor, pero lo cambio. Pasión.

CRIMEN

Ela Ruiz: Diversión. Teresa Abarca: Castigo.

CHICAGO

Ela Ruiz: Lujo. Teresa Abarca: Fama.

Y con esto da comienzo la gira de CHICAGO, que recorrerá todos los rincones del país para seguir poniendo de manifiesto que el ser humano, en el fondo, estaría dispuesto a lo que sea por sus quince minutos de fama.

Esta entrevista ha sido elaborada gracias a la inestimable ayuda de Alexandra Durana, que ha dado forma, sentido y orden a las preguntas realizadas en ella y sin la cual no habría sido posible llevar el texto a cabo.

