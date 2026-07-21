Gerónimo Rauch y el elenco de LES MISÉRABLES visitan hoy a Jimmy Fallon

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Un hito sin precedentes para el teatro musical internacional. Esta madrugada, el elenco de LES MISÉRABLES THE ARENA CONCERT SPECTACULAR, con Gerónimo Rauch al frente, se presentará en el escenario de The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, uno de los programas de televisión más vistos y prestigiosos de Estados Unidos.

La actuación se emitirá en la cadena NBC a las 11:35 PM ET (las 05:35 AM de la madrugada del miércoles en España), sirviendo como antesala perfecta para la llegada de la producción a Nueva York. Del 23 de julio al 9 de agosto, el monumental espectáculo se instalará en el emblemático Radio City Music Hall, donde Rauch compartirá el rol principal de Jean Valjean con leyendas como Alfie Boe y Killian Donnelly en el esperado "Grand Finale" de la gira mundial.

La presencia de Rauch en el late night de Jimmy Fallon consolida la proyección internacional del intérprete argentino, quien tras triunfar en escenarios de todo el mundo y debutar recientemente en el Royal Albert Hall de Londres, lidera ahora el desembarco de esta ambiciosa producción en la capital estadounidense del espectáculo. Todo este hito internacional coincide además con la preparación de sus dos únicos conciertos especiales bajo el título 26 AÑOS EN ESCENA, donde repasará los momentos más significativos de su trayectoria profesional en Madrid y Buenos Aires.

Recuerda que ya puedes disfrutar en BroadwayWorld Spain de la entrevista exclusiva en vídeo con Gerónimo Rauch, donde nos cuenta de primera mano todos los detalles de este momento dorado en su carrera, su reciente paso por Londres y lo que le depara el futuro en los escenarios. ¡No te la pierdas!

Gerónimo Rauch</a> celebra su trayectoria con el concierto 26 AÑOS EN ESCENA" width="356">

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