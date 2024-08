Ganadores de los PREMIOS DEL PÚBLICO BROADWAYWORLD SPAIN 2024

Enter Your Email to Unlock This Article



Ya tenemos a los ganadores de la 14ª Edición de los PREMIOS DEL PÚBLICO BROADWAYWORLD SPAIN.

El musical más premiado ha sido THE BOOK OF MORMON, con 11 galardones, incluyendo Mejor Musical, de las 14 categorías a las que estaba nominado, seguido de EL TIEMPO ENTRE COSTURAS con 3 premios y STRANGER SINGS! y HAVI POTTER Y LA PARODIA MUSICAL con 2 premios cada uno.

El objetivo de estos Premios, que comenzaron en 2011, es dar la oportunidad a los aficionados al teatro musical, productores, artistas y personal de los teatros de poder elegir mediante votación a las mejores producciones y a los mejores profesionales del teatro musical en la pasada temporada, en toda España.

Los lectores de BroadwayWorld Spain han decidido que los ganadores de los Premio del Público son los siguientes:

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Ganador: Nil Carbonell - THE BOOK OF MORMON - SOM Produce



Nominados: Francis García - STRANGER SINGS, una parodia musical - Artesano Produce, Alberto Misud - LA HISTORIA INTERMINABLE - beon Entertainment, David Pérez-Bayona - SUEÑOS, EL MUSICAL - AVANTI PRODUCCIONES

MEJOR ACTOR PRINCIPAL

Ganador: Alejandro Mesa - THE BOOK OF MORMON - SOM Produce



Nominados: Charlie Cabanas - STRANGER SINGS, una parodia musical - Artesano Produce, Gerónimo Rauch - EL FANTASMA DE LA ÓPERA - Letsgo Entertainment, Joan Pascual Crosas - LA HISTORIA INTERMINABLE - beon Entertainment

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Ganadora: Teresa Alba - EL TIEMPO ENTRE COSTURAS - beon Entertainment



Nominadas: Aisha Fay - THE BOOK OF MORMON - SOM Produce, Claudia Camilli - STRANGER SINGS, una parodia musical - Artesano Produce, Laura G. Ballbé - LA HISTORIA INTERMINABLE - beon Entertainment

MEJOR ACTRIZ PRINCIPAL

Ganadora: Alba Cuartero - EL TIEMPO ENTRE COSTURAS - beon Entertainment



Nominadas: Bea Carnicero - STRANGER SINGS, una parodia musical - Artesano Produce, Lucía Ambrosini - UNA RUBIA MUY LEGAL - SUNSET ENTERTAINMENT AND PRO ACTIV, Talia del Val - EL FANTASMA DE LA ÓPERA - Letsgo Entertainment

Mejor Adaptación

Ganadores: David Serrano y Alejandro Serrano - THE BOOK OF MORMON - SOM Produce



Nominados: Guillermo Sabariegos - STRANGER SINGS, una parodia musical - Artesano Produce, Kevin Villar, Dani Saiz, Marta Seguí y Jose Saiz - FRIENDS THE MUSICAL PARODY - SAGA Producciones, Theater Mogul e Iria Producciones, Silvia Montesinos - EL FANTASMA DE LA ÓPERA - Letsgo Entertainment

MEJOR COREOGRAFÍA

Ganador: Iker Karrera - THE BOOK OF MORMON - SOM Produce



Nominados: Gary Christ - CHICAGO - SOM Produce, Gillian Bruce - EL FANTASMA DE LA ÓPERA - Letsgo Entertainment, Analía González - SCHOOL OF ROCK - Estilo Rock S.L.

MEJOR DIRECCIÓN

Ganador: David Serrano - THE BOOK OF MORMON - SOM Produce



Nominados: Guillermo Sabariegos / Javier Chicharro - STRANGER SINGS, una parodia musical - Artesano Produce, Àngel Llàcer y Enric Cambray - THE PRODUCERS - Nostromo Live, Federico Bellone - EL FANTASMA DE LA ÓPERA - Letsgo Entertainment

MEJOR DIRECCIÓN MUSICAL

Ganador: Joan Miquel Pérez - THE BOOK OF MORMON - SOM Produce



Nominados: Julio Awad - EL FANTASMA DE LA ÓPERA - Letsgo Entertainment, Carlos Baez - Havi Potter y la parodia musical - Brodwei, Manu Guix y Gerard Alonso - THE PRODUCERS - Nostromo Live

MEJOR DISEÑO DE CARTEL

Ganador: Santa Idea - THE BOOK OF MORMON - SOM Produce



Nominados: STRANGER SINGS, una parodia musical - STRANGER SINGS, una parodia musical - Artesano Produce, Ana Maria Voicu - EL FANTASMA DE LA ÓPERA - Letsgo Entertainment, Yolanda Camacho - FRIENDS THE MUSICAL PARODY - SAGA Producciones, Theater Mogul e Iria Producciones

MEJOR ENSEMBLE

Ganador: THE BOOK OF MORMON - SOM Produce



Nominados: Niños y niñas de 'School of rock' (3 elencos) / Adultos de 'School of rock' - SCHOOL OF ROCK - Estilo Rock S.L., Reparto de EL FANTASMA DE LA ÓPERA - EL FANTASMA DE LA ÓPERA - Letsgo Entertainment, Chicago - CHICAGO - SOM Produce

MEJOR ESCENOGRAFÍA

Ganador: Ricardo Sánchez Cuerda - THE BOOK OF MORMON - SOM Produce



Nominados: Clara Abbruzzese y Federico Bellone - EL FANTASMA DE LA ÓPERA - Letsgo Entertainment, Rowan Diseño Escénico y Fet d'Encarrec - FRIENDS THE MUSICAL PARODY - SAGA Producciones, Theater Mogul e Iria Producciones, Enric Planas - THE PRODUCERS - Nostromo Live

MEJOR ESPECTÁCULO LÍRICO

Ganador: TEATRO ZARZUELA - LA VERBENA DE LA PALOMA



Nominados: TEATRE LICEU - Carmen - TEATRE LICEU, TEATRO REAL - LA REGENTA - TEATRO REAL, COMPAÑÍA NACIONAL DE TEATRO CLASICO - LOS BUFOS MADRILEÑOS - COMPAÑÍA NACIONAL DE TEATRO CLASICO

MEJOR EVENTO TEATRAL

Ganador: Disney - GALA 100 ANIVERSARIO - Teatro Real (Madrid)



Nominados: Orquesta y Coro RTVE - Tina Turner - UN AÑO DESPUÉS - Teatro Monumental (Madrid), World Tour - ROCKY HORROR SHOW - Teatre Coliseum (Barcelona), Palau de la Música - SWEENEY TODD EN CONCIERTO - Palau de la Música

MEJOR ILUMINACIÓN

Ganador: Cristian Pascual - STRANGER SINGS, una parodia musical - Artesano Produce



Nominados: Carlos Torrijos - THE BOOK OF MORMON - SOM Produce, Valerio Tiberi - EL FANTASMA DE LA ÓPERA - Letsgo Entertainment, Albert Faura - THE PRODUCERS - Nostromo Live

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

Ganadora: Aaron Domínguez - EL TIEMPO ENTRE COSTURAS - beon Entertainment



Nominados: Aaron Domínguez LA HISTORIA INTERMINABLE Gira, Chiara Donato EL FANTASMA DE LA ÓPERA Letsgo Entertainment, Esther Redondo THE BOOK OF MORMON SOM Produce, José Tomás Marti, Fidel David y Elena Bellver FRIENDS THE MUSICAL PARODY SAGA Producciones, Theater Mogul e Iria Producciones, Moisés Echevarria UNA RUBIA MUY LEGAL SUNSET ENTERTAINMENT AND PRO ACTIV

MEJOR MUSICAL

Ganador: SOM Produce - THE BOOK OF MORMON



Nominados: Letsgo Entertainment - EL FANTASMA DE LA ÓPERA - Letsgo Entertainment, AVANTI PRODUCCIONES - SUEÑOS, EL MUSICAL - AVANTI PRODUCCIONES, Estilo Rock S.L. - SCHOOL OF ROCK - Estilo Rock S.L.

MEJOR MUSICAL EN GIRA

Ganador: AMR PRODUCE Y KAK GROUP - LOS CHICOS DEL CORO



Nominados: SOM Produce - GREASE - SOM Produce, SAGA Producciones, Theater Mogul e Iria Producciones - FRIENDS THE MUSICAL PARODY - SAGA Producciones, Theater Mogul e Iria Producciones, Letsgo Entertainment - CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE - Letsgo Entertainment

MEJOR MUSICAL INFANTIL

Ganador: Sunset Entertainment - Geronimo Stilton EN EL REINO DE LA FANTASIA



Nominados: Sunset Entertainment - MADAGASCAR LIVE! - Sunset Entertainment, Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida - LOS TITANES - Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, Estudio Caribe - HABIA UNA VEZ - Estudio Caribe

MEJOR MUSICAL ORIGINAL

Ganador: Brodwei - Havi Potter y la parodia musical



Nominados: Toño Casado - SUEÑOS, EL MUSICAL - AVANTI PRODUCCIONES, Federico Bellone y Nacho Álvarez - BAILO, BAILO - DreamCatcher Entertainment S.L., David Ordinas y José Warletta - LOS TACONES DE PAPÁ - ZARPA PRODUCCIONES

MEJOR MUSICAL PEQUEÑO FORMATO

Ganador: ARTESANO PRODUCE - STRANGER SINGS, UNA PARODIA MUSICAL



Nominados: SAGA Producciones, Theater Mogul e Iria Producciones - FRIENDS THE MUSICAL PARODY - SAGA Producciones, Theater Mogul e Iria Producciones, Brodwei - Havi Potter y la parodia musical - Brodwei, ZARPA PRODUCCIONES - LOS TACONES DE PAPÁ - ZARPA PRODUCCIONES

MEJOR SONIDO

Ganador: Gastón Briski - THE BOOK OF MORMON - SOM Produce



Nominados: Roc Mateu - EL FANTASMA DE LA ÓPERA - Letsgo Entertainment, Álvaro Arencón y Marcos Alegre - FRIENDS THE MUSICAL PARODY - SAGA Producciones, Theater Mogul e Iria Producciones, Javier Isequilla - SUEÑOS, EL MUSICAL - AVANTI PRODUCCIONES

MEJOR VESTUARIO

Ganador: Chiara Donato - EL FANTASMA DE LA ÓPERA - Letsgo Entertainment



Nominados: Montse Maroñas - STRANGER SINGS, UNA PARODIA MUSICAL - ARTESANO PRODUCE, Ana Llena - THE BOOK OF MORMON - SOM Produce, Fidel David y Elena Bellver - FRIENDS THE MUSICAL PARODY - SAGA Producciones, Theater Mogul e Iria Producciones



MEJOR VIDEOESCENA

Ganador: Carlos Báez - HAVI POTTER Y LA PARODIA MUSICAL - Brodwei



Nominados: FLUGE AUDIOVISUALES SUEÑOS, EL MUSICAL AVANTI PRODUCCIONES, Vito Lorusso BAILO, BAILO DreamCatcher Entertainment S.L., Yolanda Camacho FRIENDS THE MUSICAL PARODY SAGA Producciones, Theater Mogul e Iria Producciones

