Elena González lanza su versión de «Rainbow High», el icónico número del musical EVITA

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La actriz y cantante Elena González ha lanzado recientemente una reinterpretación del emblemático tema «Rainbow High», perteneciente al musical EVITA de Andrew Lloyd Webber y Tim Rice. La intérprete, con una interesante trayectoria en la escena del teatro musical en España, comparte esta pieza tras un proceso creativo impulsado por el también intérprete de musicales Iván Amigo, ofreciendo una renovada lectura vocal de uno de los momentos más exigentes del repertorio clásico del género.

Elena González cuenta con un destacado recorrido profesional sobre los escenarios de gran formato. A lo largo de su carrera ha formado parte de producciones de relevante calado como 33 EL MUSICAL, LA HISTORIA INTERMINABLE y LOS PILARES DE LA TIERRA. Actualmente integra el elenco de la célebre producción LOS MISERABLES. De forma paralela a su labor en el ámbito del teatro musical, la artista desarrolla una faceta en solitario volcada en sus propias composiciones originales, proyecto con el que se presentó el pasado 5 de julio en un concierto celebrado en la madrileña Sala Galileo Galilei.

EVITA, una de las óperas rock más aclamadas de la historia del teatro musical, aborda la vida, el ascenso político y el mito de Eva Perón en la Argentina de mediados del siglo XX. Dentro del libreto, «Rainbow High» representa un punto de inflexión de alta exigencia vocal y dramática: se sitúa justo en los momentos previos a la gira europea de la protagonista, cuando esta exige proyectar una imagen deslumbrante de glamour, estatus y esplendor como símbolo de poder y devoción ante su pueblo.

La grabación de «Rainbow High» surge como un proyecto personal en un momento de inflexión para la intérprete. Según ha detallado la propia cantante a través de sus redes sociales, la propuesta inicial partió de Iván Amigo, quien la animó a abordar este número musical como un reto técnico y emocional. El apartado técnico y de producción de la grabación se ha desarrollado en las instalaciones de Atika Nation, sello que también asume la producción musical del tema. La dirección artística del proyecto y la adaptación de la letra han sido realizadas por Iván Amigo, tomando como base la traducción al español empleada en la versión de 2015. Los arreglos corales e interpretación de los coros corren a cargo de Iván Clemente, Flor Lopardo y el propio Iván Amigo.

En la difusión de esta propuesta, la actriz ha expresado su agradecimiento al equipo implicado en el proceso, señalando de forma explícita el referente artístico de Inma Mira, intérprete del papel de Evita, así como el acompañamiento de Ramsés Vollbrecht, su entorno familiar y los profesionales que hicieron posible la sesión de grabación. La pieza ya se encuentra disponible para su escucha las redes sociales oficiales de la artista.

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