El Teatro Musical de Stephen Sondheim llega a las librerías

El Teatro Musical de Stephen Sondheim, el primer libro en español sobre el afamado compositor y letrista estadounidense, llega a las librerías españolas de la mano de su autor Alberto Mira.

Se trata de un ensayo sobre la leyenda de broadway Stephen Sondheim (1930 – 2021), cuyo trabajo se reconoce como la culminación de la edad de oro del Teatro Musical en Broadway.

Sus musicales, que se siguen reponiendo en teatros de todo el mundo, son ejemplos excepcionales del potencial del teatro musical popular, del modo en que la música contribuye a lo dramático y lo dramático adquiere nuevos significados y nuevas dimensiones a partir del uso de la música. El libro proporciona una visión de Sondheim como dramaturgo musical -alguien cuyo fin es contar historias dando el mayor rendimiento posible a sus recursos-, e indaga en los aspectos que hacen su teatro único.

Como señala Alberto Mira, “Stephen Sondheim es el gran referente del teatro musical desde la segunda mitad del siglo XX, quizá el único dramaturgo musical de Broadway sobre el que hay un consenso crítico, profundamente respetado por la profesión y la crítica, así como por todo tipo de público. Las producciones de sus musicales no han hecho más que incrementarse desde su fallecimiento en 2021. De hecho”, continúa el autor, “buena parte de sus obras se han estrenado en España, con versiones dirigidas, entre otros, por Mario Gas, Calixto Bieito, Antonio Banderas o Joan Lluís Bozzo.”

Alberto Mira es profesor de historia del cine en Oxford Brookes University. Fue becario Reina Sofía en el Exeter College, de la Universidad de Oxford. Ha dado seminarios y conferencias en diversas universidades del Reino Unido, Estados Unidos, Francia y Alemania, así como cursos sobre teatro musical en el Teatro Real, el Gran Teatre del Liceu y para Alternative Ways en el Convento San Francisco (Soto Iruz, Cantabria).

Entre sus quince libros, publicados en España, el Reino Unido y los Estados Unidos, destacan Historical Dictionary of SpanishCinema, The Pop Musical: Sweat, Tears and Tarnished Utopias, 24 Frames: The Cinema of Spain and Portugal, Miradas insumisas: Gays y lesbianas en el cine y Entre la cámara y la carne, sobre homoerotismo en cine, así como ediciones anotadas de Oscar Wilde y Edward Albee publicadas por Cátedra. Fue el autor de De Sodoma a Chueca, el primer estudio sistemático de la cultura de la homosexualidad masculina en España, publicado en 2004.

Además, es autor de varios artículos sobre cine, género, estrellato y cultura, entre los que se pueden mencionar trabajos sobre Jane Fonda, Mario Casas, Pedro Almodóvar, Ventura Pons, Iván Zulueta, Eduardo Mendicutti, Terenci Moix y Bob Fosse. Algunos de sus trabajos breves, en inglés y en castellano, pueden encontrarse en la web albertomira.com

