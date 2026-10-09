ELLA ERA ANITA regresa al Teatre Condal

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Tras su exitoso paso por la cartelera la temporada anterior, ELLA ERA ANITA regresa este octubre al Teatre Condal de Barcelona para recuperar una propuesta de teatro musical profundamente inspirada en la figura de Chita Rivera, una de las grandes leyendas de Broadway. Más allá de homenajear a la icónica estrella, la obra reivindica el camino, la disciplina, la superación, la perseverancia, la maternidad y las renúncias que han marcado la presencia femenina en las artes escénicas. Las funciones se celebrarán con una cita mensual hasta diciembre: el 19 de octubre, el 16 de noviembre y el 14 de diciembre.

La trama recorre las diferentes etapas vitales y artísticas de Rivera (desde su infancia en una familia puertorriqueña y el grave accidente que puso a prueba su carrera, hasta el triunfo en Broadway con títulos emblemáticos como WEST SIDE STORY, CHICAGO o KISS OF THE SPIDER WOMAN) , utilizando a personajes míticos como Anita, Velma o Aurora a modo de voces interiores que dialogan con la protagonista.

Este viaje escénico nace de una conexión muy personal con la actriz y creadora Ester Bartomeu Floreta, impulsora del proyecto, quien desde pequeña quedó marcada por el personaje de Anita en WEST SIDE STORY. Mediante un juego teatral que desdibuja los límites entre la realidad y la ficción, la obra entrelaza la biografía de la leyenda estadounidense con la experiencia propia, convirtiéndose en un relato universal sobre la historia y la lucha de muchas mujeres.

Uno de los grandes sellos de identidad de Ella era Anita es su apuesta por un equipo artístico, técnico y musical formado de manera exclusiva por mujeres. La idea original, la interpretación y el papel principal corren a cargo de Ester Bartomeu, bajo la dirección de Gara Roda Cendra (codirectora del musical ÀNIMA). El texto está firmado por Alícia Serrat (autora de PEGADOS y EL HILO INVISIBLE), mientras que la dirección musical y los arreglos recaen en Andrea Puig Doria (creadora de UNA LLUM TÍMIDA). El equipo se completa con las coreografías de Tatiana Monells, la dirección técnica vocal de Susanna Domènech y la producción ejecutiva de Cristina Ferrer (Tot Produccions).

Sobre las tablas, Bartomeu comparte espacio con un sólido elenco de actrices integrado por Queralt Albinyana, Xaro Campo y Clara Casals. La parte musical cobra vida en directo de la mano de una banda también 100% femenina compuesta por Ana Cruz Magín (contrabajo), Jana Gallifa (piano), Cecília Collaço (bateria) y Lola Peñaranda (saxofón).

Una cita ineludible con la emoción, la fuerza coreográfica y la celebración del talento femenino que arrancará este próximo 19 de octubre de 2026 en el Teatre Condal.

Nominations Are Open for the 2026 BroadwayWorld Regional Awards! Nominate your favorite local productions and performers before the deadline on October 31, 2026. Nominations close in 22 Days 15 Hrs 02 Min 37 Sec Albuquerque Anchorage Appleton, WI Arkansas Atlanta Austin Australia - Adelaide Australia - Brisbane Australia - Melbourne Australia - Perth Australia - Sydney Austria Baltimore Berkshires Birmingham Boise Boston Buffalo Cabaret Calgary Central New York Central Pennsylvania Central Virginia Charlotte Chicago Cincinnati Cleveland Columbus Connecticut Dallas Dayton Delaware Denver Des Moines Fargo Fort Wayne Ft. Myers/Naples Germany Hawaii Houston Indianapolis Ireland Italy Jacksonville Kansas City Kentucky Las Vegas Long Island Los Angeles Madison Maine Memphis Miami Metro Michigan Milwaukee, WI Minneapolis / St. Paul Montana Montreal Nashville Netherlands New Hampshire New Jersey New Orleans Norway Off-Broadway Oklahoma Omaha Orlando Ottawa Palm Springs Philadelphia Philippines Phoenix Pittsburgh Portland Raleigh Rhode Island Rockland / Westchester Sacramento Salt Lake City San Antonio San Diego San Francisco / Bay Area Santa Barbara Sarasota Seattle South Africa South Bend South Carolina South Dakota St. Louis Sweden Tallahassee Tampa Toronto UK / West End Vancouver Vermont Washington, DC West Virginia Wichita Go

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