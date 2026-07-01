EL FESTIVAL DE MÉRIDA presenta en Lisboa la programación de su 72.ª edición

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El Museo del Teatro Romano de Lisboa ha acogido la presentación internacional de la 72.ª edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, que se celebrará del 3 de julio al 30 de agosto de 2026. El acto ha servido para reforzar la colaboración cultural entre España y Portugal y dar a conocer la programación del certamen fuera de las fronteras españolas.

La presentación ha contado con la participación de Jesús Cimarro, director del Festival; Pedro Moreira, presidente de EGEAC; José Luis Gil Soto, secretario general de Cultura de la Junta de Extremadura, y Lidia Fernandes, coordinadora del Museo del Teatro Romano de Lisboa. También han asistido representantes de distintas instituciones portuguesas y españolas.

Durante el acto, Jesús Cimarro destacó la importancia de mantener la proyección internacional del Festival y de continuar fortaleciendo los vínculos culturales entre Extremadura y Portugal a través del teatro clásico. Asimismo, puso en valor el papel del certamen como punto de encuentro para producciones nacionales e internacionales y como espacio para acercar los grandes textos grecolatinos al público desde una mirada contemporánea.

La colaboración con Portugal volverá a reflejarse en la programación de esta edición con la participación de la compañía Leirena Teatro, que presentará la producción portuguesa A PAZ el próximo 25 de julio en el Teatro María Luisa de Mérida.

Con esta presentación, EL FESTIVAL INTERNACIONAL DEL TEATRO CLÁSICO DE MÉRIDA reafirma su vocación internacional y su apuesta por impulsar el intercambio artístico y cultural con Portugal, una colaboración que en los últimos años se ha materializado en coproducciones, intercambios entre compañías y una creciente presencia de propuestas lusas dentro de la programación del festival.

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