EL FESTIVAL DE MÉRIDA presenta en Lisboa la programación de su 72.ª edición
El certamen presenta su 72.ª edición en Lisboa y volverá a incluir una producción portuguesa.
El Museo del Teatro Romano de Lisboa ha acogido la presentación internacional de la 72.ª edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, que se celebrará del 3 de julio al 30 de agosto de 2026. El acto ha servido para reforzar la colaboración cultural entre España y Portugal y dar a conocer la programación del certamen fuera de las fronteras españolas.
La presentación ha contado con la participación de Jesús Cimarro, director del Festival; Pedro Moreira, presidente de EGEAC; José Luis Gil Soto, secretario general de Cultura de la Junta de Extremadura, y Lidia Fernandes, coordinadora del Museo del Teatro Romano de Lisboa. También han asistido representantes de distintas instituciones portuguesas y españolas.
Durante el acto, Jesús Cimarro destacó la importancia de mantener la proyección internacional del Festival y de continuar fortaleciendo los vínculos culturales entre Extremadura y Portugal a través del teatro clásico. Asimismo, puso en valor el papel del certamen como punto de encuentro para producciones nacionales e internacionales y como espacio para acercar los grandes textos grecolatinos al público desde una mirada contemporánea.
La colaboración con Portugal volverá a reflejarse en la programación de esta edición con la participación de la compañía Leirena Teatro, que presentará la producción portuguesa A PAZ el próximo 25 de julio en el Teatro María Luisa de Mérida.
Con esta presentación, EL FESTIVAL INTERNACIONAL DEL TEATRO CLÁSICO DE MÉRIDA reafirma su vocación internacional y su apuesta por impulsar el intercambio artístico y cultural con Portugal, una colaboración que en los últimos años se ha materializado en coproducciones, intercambios entre compañías y una creciente presencia de propuestas lusas dentro de la programación del festival.
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Los Miserables
Teatro Apolo (11/28-7/05)
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Mamma Mia! El Musical
Teatre Tívoli (9/26-11/29)
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101 Dalmatas
Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío (10/18-12/27)
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90 MINUTOS
Teatro Maravillas (5/26-9/29)