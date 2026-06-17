Disney+ estrena 'La Chispa En Una Llama', un documental sobre el legado de HAMILTON y sus raíces en el hip-hop

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Disney ha estrenado La Chispa En Una Llama, un nuevo documental centrado en el fenómeno cultural de HAMILTON y en las influencias musicales que dieron forma al exitoso musical creado por Lin-Manuel Miranda. El especial, de 16 minutos de duración, ya está disponible de forma gratuita en YouTube y en Disney+, además de formar parte de la nueva edición física de la producción.

El documental reúne a Lin-Manuel Miranda junto a varios artistas y figuras clave de la música y la cultura hip-hop, entre ellos Busta Rhymes, Nas, Questlove, Black Thought, Angie Martinez, Common, Dessa y Residente. A través de sus testimonios, la pieza analiza las conexiones entre HAMILTON, las raíces del hip-hop que inspiraron su creación y The Hamilton Mixtape, el álbum publicado en 2016 que reinterpretó canciones del musical con la participación de numerosos artistas contemporáneos.

Estrenado en Broadway en 2015, HAMILTON está basado en la biografía de Alexander Hamilton escrita por Ron Chernow y narra la vida de uno de los padres fundadores de Estados Unidos. La obra destaca por combinar el lenguaje tradicional del teatro musical con estilos como el hip-hop, el rap, el R&B y el jazz para contar una historia histórica desde una perspectiva contemporánea.

Con libreto, música y letras de Lin-Manuel Miranda, dirección de Thomas Kail, coreografía de Andy Blankenbuehler y supervisión musical de Alex Lacamoire, HAMILTON se convirtió en un fenómeno internacional tras su estreno. La producción ha recibido numerosos reconocimientos, incluidos premios Tony, Grammy y Olivier, el Premio Pulitzer de Drama y una mención especial del Kennedy Center Honors.

Coincidiendo con el décimo aniversario del musical en Broadway, recientemente se anunció el regreso de Christopher Jackson al papel de George Washington. El actor volverá al Richard Rodgers Theatre este otoño retomando el personaje que interpretó en el reparto original y por el que fue nominado al premio Tony.

La Chispa En Una Llama ofrece una mirada al impacto artístico y cultural de HAMILTON, así como a la influencia que la música hip-hop ha tenido en una de las producciones más influyentes del teatro musical contemporáneo.

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