De Madrid a Broadway: HOUDINI: A MAGICAL MUSICAL recorrerá EE. UU. en 2028

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El ilusionismo y el teatro musical se darán la mano en el mercado estadounidense con el lanzamiento de HOUDINI: A MAGICAL MUSICAL, una nueva producción con destino a Broadway que emprenderá una gira por Estados Unidos en 2028. El hito cobra una relevancia especial al tratarse de un espectáculo cuyo desarrollo y consolidación a gran escala se forjaron en la cartelera española, habiéndose representado por primera vez en Madrid con una ambiciosa temporada y un elenco enteramente local, donde además se consagró como el Mejor Musical Original en los Premios del Teatro Musical 2026.

Tras este paso por la escena madrileña y el reciente inicio de su gira nacional por los principales teatros del país, el montaje creado por el equipo creativo responsable de la reciente producción internacional de THE PHANTOM OF THE OPERA recorrerá diversas ciudades norteamericanas antes de establecerse en una temporada limitada en la meca neoyorquina. El anuncio del proyecto coincide además con la conmemoración del centenario del fallecimiento de Harry Houdini, acontecido la noche de Halloween, el 31 de octubre de 1926.

La propuesta escénica, escrita y dirigida por Federico Bellone y respaldada por la productora española LETSGO, parte de la promesa que el propio escapista realizó a su esposa antes de morir, asegurando que regresaría si le era humanamente posible. La obra combina la trayectoria biográfica del legendario artista con más de una veintena de ilusiones en directo, incorporando números de gran complejidad técnica que ya asombraron al público en Madrid, tales como la aparición de un elefante en el escenario y una renovada interpretación de la célebre celda de tortura acuática china.

La dramaturgia se articula en torno a la última función que ofreció el ilusionista en Detroit, alternando lo que sucede frente a los espectadores, la actividad entre bambalinas durante esa noche decisiva y diversos saltos temporales que repasan momentos clave de su pasado. La agencia teatral Bond Theatrical se encargará de gestionar el itinerario de la gira por Estados Unidos, cuyas fechas exactas y reparto se darán a conocer próximamente.

El apartado musical cuenta con una partitura original compuesta por Giovanni Lori, que incorpora influencias de las raíces húngaras del protagonista, mientras que el diseño de magia e ilusiones corre a cargo del especialista Paolo Carta y Gillian Bruce firma las coreografías. Respecto a la llegada a tierras americanas, Bellone ha señalado el interés del equipo en inaugurar la gira en Detroit, la ciudad donde Houdini realizó su última aparición sobre las tablas en el desaparecido Garrick Theatre antes de su muerte hace un siglo, recordando asimismo que la última actuación del mago en Broadway tuvo lugar igualmente en 1926.

Desde LETSGO han destacado la vigencia universal del libreto en un contexto social donde la búsqueda constante de notoriedad y validación pública a menudo pasa por alto el coste personal y afectivo en los vínculos más cercanos, marcando con este salto internacional la exportación de un formato de gran envergadura gestado y probado con una gran acogida en la escena teatral madrileña.

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