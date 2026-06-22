DESPRÉS DE NOSALTRES se estrena en el Grec antes de iniciar temporada en el Espai Texas

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El nuevo musical catalán DESPRÉS DE NOSALTRES, creado por Jumon Erra y Miquel Tejada, se ha presentado este lunes en Barcelona. La producción, impulsada por el Teatre Texas y La Santa Pepa en coproducción con el Festival Grec de Barcelona, se estrenará el próximo 30 de julio dentro de la programación del festival y podrá verse hasta el 2 de agosto. Posteriormente regresará con una temporada que se extenderá del 22 de septiembre al 15 de noviembre en el Espai Texas.

Con una duración de 90 minutos, el espectáculo plantea una reflexión sobre los vínculos afectivos tras una ruptura sentimental. La historia sigue a Lena y Adrià, una pareja que terminó su relación hace un año pero que intenta mantener vivo el vínculo que les une. A través de la música y el diálogo, la obra se pregunta si es posible seguir queriéndose cuando la relación ya no tiene la forma que tenía antes.

La dramaturgia y dirección de DESPRÉS DE NOSALTRES corren a cargo de Jumon Erra, mientras que la música original ha sido compuesta por Miquel Tejada. El reparto está formado por Júlia Jové y Xavi Navarro, acompañados por Andrea Mir, responsable de la música en directo. La producción ejecutiva está liderada por Sem Pons y Maria Antolín, con escenografía y vestuario de Joana Martí, diseño de iluminación de Sylvia Kuchinow, espacio sonoro de Carla Casanovas y dirección de movimiento de Pol Roselló.

El director y dramaturgo, Jumon Erra, ha destacado en la presentación que la obra se centra en un territorio poco explorado en la ficción: el momento posterior a la ruptura. “Gran parte de las historias hablan del enamoramiento o de la separación, pero nosotros queríamos hablar de lo que viene después”, ha explicado. Según ha contado, la obra no se limita a la relación entre una expareja, sino que aborda cómo conservar a las personas importantes en la propia vida pese a los cambios.

Erra también ha subrayado que, aunque la pieza está inspirada en “Trío en mi bemol”, la única obra teatral de Eric Rohmer, el resultado final se ha alejado considerablemente del texto original. “Ha quedado como un punto de partida. Quien conozca la obra quizás reconocerá algunas cosas, pero hemos ido muy lejos”, ha afirmado.

El compositor Miquel Tejada ha explicado que la propuesta musical apuesta por sonoridades contemporáneas. La música está estrechamente vinculada a la historia, ya que Adrià es compositor de bandas sonoras y Lena trabaja en el sector musical. Tejada ha señalado que prácticamente todas las canciones responden a una estética actual salvo una pieza concreta vinculada a una película ficticia dentro de la trama.

Xavi Navarro y Júlia Jové

La obra está protagonizada por Júlia Jové y Xavi Navarro, que interpretan a Lena y Adrià respectivamente. Los intérpretes coinciden que la obra conecta con una forma actual de entender las relaciones personales.“Quizás generacionalmente entendemos las relaciones de otra forma”, ha señalado Navarro. El actor ha añadido que la obra plantea la posibilidad de querer a alguien más allá de la etiqueta de pareja.

Por su parte, Júlia Jové ha definido el espectáculo como una propuesta “muy luminosa” y ha explicado que el proyecto comenzó a desarrollarse hace tres años. La actriz ha dicho que ella y Navarro, pareja también en la vida real, deseaban volver a trabajar juntos desde que coincidieron en MAR I CEL en 2014.

Durante la presentación han interpretado dos de las canciones incluidas en el espectáculo, acompañados por Andrea Mir, responsable de la música en directo. Según Tejada, ambas son las únicas baladas del musical.

La acción de DESPRÉS DE NOSALTRES se sitúa un año después de la ruptura de Lena y Adrià. Aunque ya no son pareja, ambos consideran que su relación sigue siendo importante y se han prometido no perder el contacto. Sin embargo, descubrir cómo mantenerse presentes en la vida del otro sin ocupar el lugar que tenían antes no resulta sencillo. Mientras afrontan cambios personales, profesionales y sentimentales, los protagonistas intentan responder a una pregunta que atraviesa toda la obra: ¿es posible seguir amándose después del amor?

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