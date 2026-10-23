¿Cuánto sabes de teatro musical? Pon a prueba tus conocimientos con 'Adivina el musical'
Oberturas, Disney, showstoppers, musicales basados en películas...descubre todos los retos que te proponemos
¿Serías capaz de reconocer un musical escuchando apenas unos segundos de su música? ¿Y de identificar una película o un número icónico del teatro musical? En BroadwayWorld Spain queremos poner a prueba tus conocimientos con "Adivina el musical", una serie de vídeos en YouTube pensada para que los amantes del género se diviertan, jueguen y comprueben cuánto saben.
La dinámica es sencilla: suena un fragmento musical y tienes unos segundos para intentar adivinar de qué título se trata antes de descubrir la respuesta. Puedes jugar desde casa, solo o acompañado, y al terminar cada vídeo compartir en los comentarios cuántos has acertado. ¿Conseguirás reconocerlos todos?
La sección ya cuenta con varias entregas y cada una propone un reto diferente. En "Adivina el musical: Oberturas", el oído es el protagonista: basta con escuchar las primeras notas para intentar identificar algunos de los grandes títulos del teatro musical. Después llega "Adivina el musical: Películas Disney", con canciones de películas que forman parte de la memoria de varias generaciones.
La diversión continua con "Adivina el musical: Showstoppers", dedicado a esos números que destacan por su energía y que pueden convertirse en los momentos más inolvidables de un espectáculo. Y en "Adivina el musical: Basados en películas", el reto consiste en reconocer filmes que dieron el salto de la pantalla al escenario convirtiéndose en musicales.
Todos los vídeos están reunidos en una lista de YouTube para que puedas encontrarlos fácilmente, jugar con cada entrega y volver a poner a prueba tus conocimientos tantas veces como quieras.
Y esto no acaba aquí. Halloween está a la vuelta de la esquina y ya estamos preparando un especial muy especial para estas fechas. ¡Permanece atento a BroadwayWorld Spain y descubre si también eres capaz de acertar los musicales más terroríficos!
Weekly top stories - unsubscribe anytime.
|
Annie, El Musical
Teatro Alcazar (9/25-7/31)
|
El Alma Al Aire - El Musical
Teatro OCASO Coliseum (10/01-11/29)
|
Mamma Mia! El Musical
Teatre Tívoli (9/26-11/29)
|
101 Dalmatas
Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío (10/18-12/27)
|
Six El Musical
Teatro Gran Vía (9/12-11/08)