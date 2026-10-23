¿Cuánto sabes de teatro musical? Pon a prueba tus conocimientos con 'Adivina el musical'

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¿Serías capaz de reconocer un musical escuchando apenas unos segundos de su música? ¿Y de identificar una película o un número icónico del teatro musical? En BroadwayWorld Spain queremos poner a prueba tus conocimientos con "Adivina el musical", una serie de vídeos en YouTube pensada para que los amantes del género se diviertan, jueguen y comprueben cuánto saben.

La dinámica es sencilla: suena un fragmento musical y tienes unos segundos para intentar adivinar de qué título se trata antes de descubrir la respuesta. Puedes jugar desde casa, solo o acompañado, y al terminar cada vídeo compartir en los comentarios cuántos has acertado. ¿Conseguirás reconocerlos todos?

La sección ya cuenta con varias entregas y cada una propone un reto diferente. En "Adivina el musical: Oberturas", el oído es el protagonista: basta con escuchar las primeras notas para intentar identificar algunos de los grandes títulos del teatro musical. Después llega "Adivina el musical: Películas Disney", con canciones de películas que forman parte de la memoria de varias generaciones.

La diversión continua con "Adivina el musical: Showstoppers", dedicado a esos números que destacan por su energía y que pueden convertirse en los momentos más inolvidables de un espectáculo. Y en "Adivina el musical: Basados en películas", el reto consiste en reconocer filmes que dieron el salto de la pantalla al escenario convirtiéndose en musicales.

Todos los vídeos están reunidos en una lista de YouTube para que puedas encontrarlos fácilmente, jugar con cada entrega y volver a poner a prueba tus conocimientos tantas veces como quieras.

Y esto no acaba aquí. Halloween está a la vuelta de la esquina y ya estamos preparando un especial muy especial para estas fechas. ¡Permanece atento a BroadwayWorld Spain y descubre si también eres capaz de acertar los musicales más terroríficos!

Nominations Are Open for the 2026 BroadwayWorld Regional Awards! Nominate your favorite local productions and performers before the deadline on October 31, 2026. Nominations close in 8 Days 18 Hrs 42 Min 33 Sec Albuquerque Anchorage Appleton, WI Arkansas Atlanta Austin Australia - Adelaide Australia - Brisbane Australia - Melbourne Australia - Perth Australia - Sydney Austria Baltimore Berkshires Birmingham Boise Boston Buffalo Cabaret Calgary Central New York Central Pennsylvania Central Virginia Charlotte Chicago Cincinnati Cleveland Columbus Connecticut Dallas Dayton Delaware Denver Des Moines Fargo Fort Wayne Ft. Myers/Naples Germany Hawaii Houston Indianapolis Ireland Italy Jacksonville Kansas City Kentucky Las Vegas Long Island Los Angeles Madison Maine Memphis Miami Metro Michigan Milwaukee, WI Minneapolis / St. Paul Montana Montreal Nashville Netherlands New Hampshire New Jersey New Orleans Norway Off-Broadway Oklahoma Omaha Orlando Ottawa Palm Springs Philadelphia Philippines Phoenix Pittsburgh Portland Raleigh Rhode Island Rockland / Westchester Sacramento Salt Lake City San Antonio San Diego San Francisco / Bay Area Santa Barbara Sarasota Seattle South Africa South Bend South Carolina South Dakota St. Louis Sweden Tallahassee Tampa Toronto UK / West End Vancouver Vermont Washington, DC West Virginia Wichita Go

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