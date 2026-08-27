Coque Malla protagoniza LA ÓPERA DE LOS TRES CENTAVOS en el Teatro Infanta Isabel

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Coque Malla se mete en la piel de Mackie Navaja en LA ÓPERA DE LOS TRES CENTAVOS, la obra de Bertolt Brecht y Kurt Weill que llegará al Teatro Infanta Isabel de Madrid bajo la dirección de Mario Vega y con Miguel Malla al frente de la dirección musical.

La producción de Teatro Pérez Galdós, Barco Pirata Producciones y unahoramenos Producciones, en coproducción con el Auditorio de Tenerife, recupera el célebre texto de Brecht con una propuesta marcada por la música, el humor negro y una mirada crítica hacia el poder, la corrupción y las desigualdades sociales.

Junto a Coque Malla, la producción cuenta con un amplio reparto que da vida al particular universo creado por Brecht, acompañado por una formación de músicos que interpreta la partitura de Kurt Weill en directo.

LA ÓPERA DE LOS TRES CENTAVOS traslada al espectador a un Londres de entreguerras en el que la miseria y la corrupción conviven con el lujo y el vicio.

En el centro de la historia se encuentra Mackie Navaja, un carismático delincuente que controla las calles y mantiene sus negocios entre sobornos y actividades criminales. Frente a él aparece Jonathan Peachum, quien ha encontrado su propia forma de enriquecerse organizando y explotando la miseria de los mendigos.

El equilibrio entre ambos se rompe cuando Polly, la hija de Peachum, se casa en secreto con Mackie. La noticia desencadena una guerra de intereses en la que el poder, el dinero y la supervivencia comienzan a entremezclarse.

A partir de ahí, traiciones, personajes cínicos y canciones sarcásticas construyen un universo en el que las diferencias entre quienes representan el poder y aquellos considerados criminales resultan cada vez menos evidentes.

Con música de Kurt Weill y libreto de Bertolt Brecht, en colaboración con Elisabeth Hauptmann, LA ÓPERA DE LOS TRES CENTAVOS se estrenó originalmente en Berlín en 1928.

La obra parte de La ópera de los mendigos, de John Gay, para construir una sátira que pone el foco en cuestiones como la miseria, la prostitución, el abuso de poder y las desigualdades económicas.

Casi un siglo después de aquel estreno, Mario Vega dirige esta nueva producción, que recupera la crítica de Brecht desde una puesta en escena grotesca y un universo poblado por personajes que utilizan cualquier herramienta a su alcance para sobrevivir.

La música de Weill ocupa un lugar central en el montaje, interpretada en directo bajo la dirección musical de Miguel Malla, reforzando la combinación de música, sátira y humor negro que caracteriza a la obra.

La ficha artística actual publicada por el Teatro Infanta Isabel incluye, junto a Coque Malla, a Carmen Barrantes, Omar Calicchio, Paula Iwasaki, Miquel Mars, Cristina García, Andrea Guasch, Pablo Novoa y Néstor Ballesteros, con Dulcinea Juárez como cover.

LA ÓPERA DE LOS TRES CENTAVOS podrá verse en el Teatro Infanta Isabel de Madrid hasta el 1 de noviembre de 2026. La programación de venta incluye funciones desde el 18 de septiembre.

Entradas e información del Teatro Infanta Isabel

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