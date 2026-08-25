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Las seis esposas de Enrique VIII están a punto de tomar el micrófono en Madrid. Y esta vez lo harán en español.

SIX EL MUSICAL afronta las últimas semanas de preparación antes de su llegada al Teatro Gran Vía, donde comenzará funciones el próximo 12 de septiembre y celebrará su estreno oficial el 17 de septiembre. La producción supone un nuevo capítulo en la trayectoria internacional del fenómeno creado por Toby Marlow y Lucy Moss, al tratarse de la primera versión del espectáculo íntegramente en español.

BroadwayWorld Spain ha podido acercarse al proceso de ensayos y conocer de primera mano cómo se está construyendo esta nueva producción, tanto desde el trabajo del equipo creativo como desde la interpretación de las actrices encargadas de convertirse en las seis célebres reinas Tudor.

Durante el encuentro, las protagonistas ofrecieron además un primer vistazo al resultado sobre el escenario interpretando “Ex-Wives”, el número de apertura del musical en el que Catalina de Aragón, Ana Bolena, Jane Seymour, Ana de Cléveris, Catalina Howard y Catalina Parr se presentan ante el público.

Seis mujeres. Seis micrófonos. Y seis historias que durante siglos estuvieron inevitablemente ligadas a un mismo hombre: Enrique VIII.

En SIX, son ellas quienes toman el control.

La llegada a Madrid plantea un desafío particular. No se trata de reinventar SIX, sino de trasladar al castellano un espectáculo con una identidad escénica, musical y coreográfica perfectamente reconocible.

La producción madrileña es una réplica de la versión original del West End, por lo que mantiene el lenguaje y la estructura que han acompañado al musical durante su expansión internacional.

Parte de ese proceso está siendo acompañado por Lindsay McAllister, directora asociada; Nicole Bondzie, coreógrafa asociada; y Jenniffer Deacon, directora musical asociada, con quienes BroadwayWorld Spain pudo conversar durante el encuentro.

Dirección, coreografía e interpretación musical funcionan aquí como partes de una misma maquinaria. SIX adopta la estructura de un concierto pop y exige que sus seis protagonistas funcionen simultáneamente como personajes históricos, actrices, cantantes y componentes de una girl band.

El reto consiste en preservar aquello que ha convertido al espectáculo en un fenómeno internacional mientras una nueva compañía se apropia interpretativamente de esos personajes y los presenta por primera vez ante el público en castellano.

Seis reinas, seis actrices

Y es precisamente ahí donde comienza el trabajo más personal de sus protagonistas.

Clara Lanzani interpreta a Catalina de Aragón; Udara Zubillaga, a Ana Bolena; Beatriz Santana, a Jane Seymour; Liz Tatis, a Ana de Cléveris; Arianna Galletti, a Catalina Howard; y Alba Egilo, a Catalina Parr. Clara Rengel, Bárbara Sanches y Flor Lopardo completan la compañía como alternantes.

Cada reina llega a Madrid con una personalidad, un lenguaje físico y una identidad musical definidos. La cuestión para sus nuevas intérpretes es otra: cómo encontrar su propia verdad dentro de esos personajes sin alterar la naturaleza de la producción.

Ese fue uno de los temas centrales de las conversaciones mantenidas con las actrices durante el encuentro. La construcción de sus personajes no pasa por modificar SIX, sino por encontrar desde la interpretación los matices, emociones y puntos de conexión que les permitan hacer suyas a estas seis mujeres.

La química entre ellas adquiere también una importancia especial.

Porque, aunque el punto de partida del espectáculo enfrenta a las seis exesposas en una competición para decidir quién sufrió más junto a Enrique VIII, SIX necesita que sus protagonistas funcionen como una auténtica formación musical.

La interpretación de “Ex-Wives” permitió precisamente observar ese engranaje: seis personalidades que aparecen individualmente, defienden su identidad y terminan formando parte de una misma banda.

De esposas de Enrique VIII a estrellas del pop

Creado por Toby Marlow y Lucy Moss, SIX transforma a las seis esposas de Enrique VIII en estrellas contemporáneas del pop y les entrega algo que la historia tradicionalmente les había arrebatado: el control sobre su propio relato.

Aragón, Bolena, Seymour, Cléveris, Howard y Parr se convierten en una girl band y compiten para determinar quién merece liderar el grupo en función de quién soportó el peor trato por parte del monarca.

Pero detrás del concurso y del humor aparece progresivamente otra idea: dejar de definir a estas seis mujeres únicamente por su relación con Enrique VIII.

El espectáculo se desarrolla como un concierto pop de aproximadamente 80 minutos, con las protagonistas acompañadas por una banda en directo formada íntegramente por mujeres.

Desde su nacimiento en el Festival Fringe de Edimburgo en 2017, SIX ha pasado de ser un proyecto creado por Marlow y Moss cuando tenían 22 años a convertirse en un fenómeno internacional que ha pasado por el West End y Broadway. El musical acumula más de 35 premios internacionales, incluidos los Tony a Mejor Partitura Original y Mejor Diseño de Vestuario, y supera los 5.500 millones de reproducciones en plataformas digitales.

España ya tuvo un primer encuentro con el fenómeno cuando la producción original en inglés pasó por Barcelona en 2025. Madrid supondrá, sin embargo, un paso diferente: será la primera producción de SIX realizada en español.

Las reinas están preparadas para Madrid

Después de semanas de ensayos, queda menos de un mes para que el público pueda descubrir el resultado.

La producción española está presentada por Julia Gómez Cora y Stellar Theatre, compañía teatral de Dmitry Bogachev, en asociación con los productores del espectáculo Kenny Wax, Wendy y Andy Barnes y George Stiles.

SIX EL MUSICAL comenzará sus funciones el 12 de septiembre y celebrará su estreno oficial el 17 de septiembre en el Teatro Gran Vía de Madrid, donde permanecerá durante una temporada limitada.

Hasta entonces continúa el trabajo en la sala de ensayos: seis actrices encontrando su lugar dentro de seis personajes que ya han recorrido escenarios de todo el mundo y un equipo creativo encargado de conseguir que el ADN de SIX permanezca intacto al cruzar una nueva frontera.

Porque después del West End y Broadway, ha llegado el turno de Madrid.

Y por primera vez, Catalina de Aragón, Ana Bolena, Jane Seymour, Ana de Cléveris, Catalina Howard y Catalina Parr están preparadas para contar su historia en español.

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