Season 2, Episode 5: Behind every summer is a community that keeps Fire Island alive. This episode explores the history of the beloved Pines Pantry through the eyes of its iconic Pantry Girls, alongside the volunteer firefighters of The Pines and Cherry Grove who protect the island from fires, hurricanes, beach erosion, and an uncertain future.
Cinco películas musicales que no te puedes perder este Halloween (Parte II)
Fantasmas, mansiones encantadas, cuentos oscuros y asesinatos misteriosos protagonizan esta segunda selección para disfrutar de Halloween
¡Halloween está a la vuelta de la esquina! Si todavía buscas qué ver para una noche de miedo, en BroadwayWorld Spain te traemos cinco nuevas películas musicales que no pueden faltar en tu lista. Desde historias de amor en el mundo de los muertos hasta misteriosas mansiones encantadas, esta selección tiene propuestas para todos los gustos.
Tim Burton vuelve a colarse en esta lista con LA NOVIA CADÁVER, una historia en la que Víctor, un joven a punto de casarse, termina prometido accidentalmente con una misteriosa novia del mundo de los muertos. Con una estética gótica inconfundible, la película combina romance, fantasía y canciones en un universo tan oscuro como mágico.
El misterio continúa con EL FANTASMA DE LA ÓPERA, que nos traslada a los pasillos de la Ópera de París, donde una figura enigmática vive obsesionada con Christine, una joven cantante a la que ayuda a triunfar. Sin embargo, detrás de su talento se esconde un oscuro secreto. Una historia de amor y suspense acompañada de algunas de las canciones más reconocibles del teatro musical.
Para quienes prefieren una aventura más divertida, MUPPETS EN DE HUNTED MANSION es una opción ideal para disfrutar en familia. Gonzo y Pepe deciden pasar la noche de Halloween en una mansión llena de fantasmas y sorpresas, donde les esperan situaciones disparatadas y momentos musicales.
Los cuentos clásicos también tienen su lado más oscuro en INTO THE WOODS. Una bruja, un panadero y su esposa se adentran en un bosque en el que sus caminos se cruzan con los de personajes tan conocidos como Cenicienta o Caperucita Roja. Lo que comienza como una búsqueda de deseos pronto se convierte en una historia que muestra la cara menos amable de los finales felices.
Cierra esta selección STAGE FRIGHT, una película que mezcla el género musical con el terror. Camilla sueña con seguir los pasos de su madre, una estrella de Broadway asesinada años atrás. Cuando consigue participar en un espectáculo musical, un nuevo asesinato amenaza con convertir el estreno en una auténtica pesadilla. Una propuesta para quienes buscan combinar la música con el terror.
¿Quieres descubrir más sobre estas cinco películas y decidir cuál encaja mejor con tu plan de Halloween? Dale al play en el vídeo que encontrarás a continuación y descubre nuestra selección. Y tú, ¿con cuál te quedarías para la noche más terrorífica del año?
Weekly top stories - unsubscribe anytime.
Popular episode
|
Six El Musical
Teatro Gran Vía (9/12-11/08)
|
101 Dalmatas
Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío (10/18-12/27)
|
El Alma Al Aire - El Musical
Teatro OCASO Coliseum (10/01-11/29)
|
Annie, El Musical
Teatro Alcazar (9/25-7/31)
|
Mamma Mia! El Musical
Teatre Tívoli (9/26-11/29)