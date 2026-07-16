CRUSH llega al Teatre Akadèmia en diciembre

NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. Sign Up

El Teatre Akadèmia de Barcelona estrenará el próximo 2 de diciembre CRUSH, un musical original escrito y dirigido por Daniel J. Meyer, con composición y dirección musical de Mireia Morera. La obra permanecerá en cartel hasta el 3 de enero y estará protagonizada por Diana Roig y Albert Baró.

La historia se centra en Eva, una neurocientífica, y Marc, un músico que lleva cuatro años con ella. La pareja quiere tener hijos y se dispone a celebrar su aniversario, pero una conversación durante esa noche obliga a ambos a revisar algunas de las certezas sobre las que han construido su relación.

A partir de este conflicto, CRUSH aborda cuestiones como la fertilidad, la maternidad y la paternidad, así como el peso de las expectativas personales y sociales. El título juega con la proximidad entre las palabras inglesas crush y crash, relacionando el enamoramiento con el impacto que puede producir un acontecimiento capaz de alterar una vida en apenas unos segundos.

El montaje combina texto, música y movimiento, utilizando las canciones como parte del desarrollo dramático y como vía para expresar aquello que los personajes no consiguen formular mediante el diálogo. Diana Roig y Albert Baró interpretan a una pareja que debe enfrentarse a la distancia entre los planes que había trazado y sus necesidades presentes.

El equipo artístico incluye a Ana Pérez García en movimiento y coreografía, Joana Martí en escenografía y vestuario, Sylvia Kuchinow en iluminación y Marc Urrutia y Marçal Cruz en el diseño de sonido. La producción musical corresponde a Chechu Reguart y Mireia Morera.

Producido por Rugido Teatre y el Teatre Akadèmia, CRUSH se representará en catalán de miércoles a sábado a las 20:00 horas y los domingos a las 18:00 horas.

Recibe noticias de Broadway en WhatsApp Recibe las últimas actualizaciones, noticias de última hora y cobertura exclusiva directamente en la aplicación.

Don't Miss a Spain News Story

Sign up for all the news on the Summer season, discounts & more...