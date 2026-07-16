CRUSH llega al Teatre Akadèmia en diciembre
El musical de Daniel J. Meyer y Mireia Morera aborda las expectativas, los silencios y las decisiones dentro de una relación de pareja
El Teatre Akadèmia de Barcelona estrenará el próximo 2 de diciembre CRUSH, un musical original escrito y dirigido por Daniel J. Meyer, con composición y dirección musical de Mireia Morera. La obra permanecerá en cartel hasta el 3 de enero y estará protagonizada por Diana Roig y Albert Baró.
La historia se centra en Eva, una neurocientífica, y Marc, un músico que lleva cuatro años con ella. La pareja quiere tener hijos y se dispone a celebrar su aniversario, pero una conversación durante esa noche obliga a ambos a revisar algunas de las certezas sobre las que han construido su relación.
A partir de este conflicto, CRUSH aborda cuestiones como la fertilidad, la maternidad y la paternidad, así como el peso de las expectativas personales y sociales. El título juega con la proximidad entre las palabras inglesas crush y crash, relacionando el enamoramiento con el impacto que puede producir un acontecimiento capaz de alterar una vida en apenas unos segundos.
El montaje combina texto, música y movimiento, utilizando las canciones como parte del desarrollo dramático y como vía para expresar aquello que los personajes no consiguen formular mediante el diálogo. Diana Roig y Albert Baró interpretan a una pareja que debe enfrentarse a la distancia entre los planes que había trazado y sus necesidades presentes.
El equipo artístico incluye a Ana Pérez García en movimiento y coreografía, Joana Martí en escenografía y vestuario, Sylvia Kuchinow en iluminación y Marc Urrutia y Marçal Cruz en el diseño de sonido. La producción musical corresponde a Chechu Reguart y Mireia Morera.
Producido por Rugido Teatre y el Teatre Akadèmia, CRUSH se representará en catalán de miércoles a sábado a las 20:00 horas y los domingos a las 18:00 horas.
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90 MINUTOS
Teatro Maravillas (5/26-9/29)
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101 Dalmatas
Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío (10/18-12/27)
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Mamma Mia! El Musical
Teatre Tívoli (9/26-11/29)