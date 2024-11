CHICAGO cumple 28 años en Broadway

Enter Your Email to Unlock This Article



Si bien EL FANTASMA DE LA ÓPERA es el musical más longevo de la historia de Broadway y LOS MISERABLES lo es del West End, el puesto a la producción estadounidense más longeva de la historia de la Great White Way se lo lleva el revival de CHICAGO, que hoy cumple la friolera de 28 años ininterrumpidos en Broadway.

Fue en 1996 cuando la New York City Centre Encores decidió revivir en versión concierto esta creación de Kander, Ebb, Fosse y Verdon que menos de veinte años antes había tenido un corto pero respetable recorrido de dos años con la misma Gwen Verdon como Roxie Hart y la gran Chita Rivera como Velma Kelly. Fue un éxito rotundo, transfiriéndose a Broadway poco después sin apenas cambios en la puesta en escena.

Vestuario negro, sin apenas atrezzo o decorados y con la banda sobre el escenario con un rol tan protagonista como el de cualquier actor, así llegó al Richard Rogers Theatre en noviembre de 1996 y así sigue representándose en el Ambassador Theatre hoy en día. Allí y en todas sus producciones internacionales.

Bebe Neuwirth, Ann Reinking, James Naughton, Joel Grey, Marcia Lewis y D. Sabella formaron el primer reparto de esta producción por la que han pasado estrellas de la talla de Bianca Marroquín, Pamela Anderson o Sofia Vergara entre muchas otras. Reinking, además, se encargó de las coreografías respetando el estilo de Bob Fosse, hasta el punto de reproducir el último número del show, Hot Honey Rag, tal cual se había representado en 1975. Poco más de un año después se estrena en el West End protagonizada por Ruthie Henshall y Ute Lemper. Ambas actrices repetirían sus papeles en Broadway a lo largo de la historia de la producción.

En 1999 llega a España una producción no-réplica dirigida por Ricard Reguant y protagonizada por Mar Regueras y Àngels Gonyalons. Se trataba de una producción totalmente original pero que respetaba ese espíritu e imaginario minimalista que ya para entonces eran sinónimos con este musical.

En 2002 se estrena la versión cinematográfica protagonizada por Catherine Zeta-Jones, Renée Zellweger, Richard Gere, Queen Latifah y John C. Reilly y dirigida por un entonces novato Rob Marshall, que venía de trabajar en otro proyecto de Kander y Ebb en Broadway con Sam Mendes: CABARET.

La película fue todo un éxito de público y crítica, llevándose varios premios Oscar, incluyendo Mejor Película y muchos críticos le atribuyeron el devolver el prestigio al musical cinematográfico, que en aquel momento tenía un papel marginal.

No fue hasta 2009 que pudiéramos ver la producción original en España de la mano de Stage Entertainment, protagonizada por Natalia Millán, Marcela Paoli, Manuel Bandera, Fedor de Pablos, Linda Mirabal y G. Rauch, que tuvo una exitosa temporada en la capital para luego girar por toda España protagonizada por Marta Ribera, María Blanco y Carlos Lozano, papel para el que tomó el relevo Manu Rodríguez. La gira terminó en 2012 haciendo que esta producción superase el medio millón de espectadores.

En octubre de 2023 el musical volvió a España de la mano de SOM Produce y se mantuvo en el Teatro Apolo durante una temporada protagonizado por Silvia Álvarez, Ela Ruiz, Iván Labanda, Inma Cuevas, A. Bolea y Alejandro Vera.

En la actualidad, CHICAGO se encuentra de gira por España con su misma producción de Broadway con un reparto de lujo compuesto por Silvia Álvarez, Teresa Abarca, Ela Ruiz, Jaime Zataraín, Inma Cuevas, A. Bolea y Ángel Saavedra.

CHICAGO es una powerhouse que durante casi treinta años lleva demostrando que, a veces, menos es más.

Happy 28th, CHICAGO, and may the jazz never stop!

