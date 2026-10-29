Season 2, Episode 5: Behind every summer is a community that keeps Fire Island alive. This episode explores the history of the beloved Pines Pantry through the eyes of its iconic Pantry Girls, alongside the volunteer firefighters of The Pines and Cherry Grove who protect the island from fires, hurricanes, beach erosion, and an uncertain future.
BROADWAY TEA celebra Halloween junto a los mejores clásicos de terror
El nuevo episodio repasa los 40 años de EL FANTASMA DE LA ÓPERA y descubre la historia detrás de LITTLE SHOP OF HORRORS.
BROADWAY TEA, el espacio semanal de BroadwayWorld Spain dedicado a las curiosidades del teatro musical, estrena un nuevo episodio especial de Halloween. Con una edición marcada por el misterio y el humor, Emilia repasa las últimas novedades del género, propone un debate sobre los villanos de los musicales y descubre algunos datos interesantes de uno de los clásicos más emblemáticos del teatro musical.
En la sección Hot Tea, el capítulo celebra el 40.º aniversario de EL FANTASMA DE LA ÓPERA, que conmemoró la fecha en Londres con una gala en el His Majesty’s Theatre. El episodio también adelanta la llegada de la grabación de esta celebración a los cines de todo el mundo en 2027. Además, repasa el estreno de las funciones previas de PEGADOS en Madrid y propone dos planes para Halloween: LITTLE SHOP OF HORRORS, en el Teatro San Pol el 31 de octubre, y la segunda temporada de CABARET en el Espacio Delicias.
El Spicy Tea de esta semana plantea una pregunta para los aficionados al género: ¿son los antagonistas quienes tienen los números musicales más memorables? Canciones como Preparaos, de EL REY LEÓN, Pobres almas en desgracia, de LA SIRENITA, y Desafiando la gravedad, de WICKED, sirven para debatir qué hace que un personaje brille sobre el escenario, independientemente de que sea héroe o villano.
El episodio continúa con el Old Tea, dedicado a LITTLE SHOP OF HORRORS. Desde su origen en una película de terror de Roger Corman en 1960 hasta su transformación en musical de la mano de Howard Ashman y Alan Menken, la sección recorre la trayectoria de la historia de Audrey II. También aborda los dos finales de la adaptación cinematográfica de 1986 y recuerda la conexión creativa entre sus autores y LA SIRENITA.
El capítulo incorpora una nueva ronda de PicTEAonary, esta vez con el juego ¿Héroe o villano?, en el que Emilia debe clasificar personajes de musicales y defender sus decisiones en una sola frase.
Por último, el Sweet Tea sale a la calle para descubrir de qué personajes del teatro musical se disfrazaría la gente en Halloween. Con este especial, BROADWAY TEA combina actualidad, historia y juegos en una entrega dedicada a los musicales más oscuros y a sus personajes más inolvidables.
El nuevo episodio está disponible desde el 28 de octubre en el canal de YouTube de BroadwayWorld Spain.
BROADWAY TEA, el espacio semanal de BroadwayWorld Spain dedicado a las curiosidades del teatro musical, estrena un nuevo episodio especial de Halloween. Con una edición marcada por el misterio y el humor, Emilia repasa las últimas novedades del género, propone un debate sobre los villanos de los musicales y descubre algunos datos interesantes de uno de los clásicos más emblemáticos del teatro musical.
En la sección Hot Tea, el capítulo celebra el 40.º aniversario de EL FANTASMA DE LA ÓPERA, que conmemoró la fecha en Londres con una gala en el His Majesty’s Theatre. El episodio también adelanta la llegada de la grabación de esta celebración a los cines de todo el mundo en 2027. Además, repasa el estreno de las funciones previas de PEGADOS en Madrid y propone dos planes para Halloween: LITTLE SHOP OF HORRORS, en el Teatro San Pol el 31 de octubre, y la segunda temporada de CABARET en el Espacio Delicias.
El Spicy Tea de esta semana plantea una pregunta para los aficionados al género: ¿son los antagonistas quienes tienen los números musicales más memorables? Canciones como Preparaos, de EL REY LEÓN, Pobres almas en desgracia, de LA SIRENITA, y Desafiando la gravedad, de WICKED, sirven para debatir qué hace que un personaje brille sobre el escenario, independientemente de que sea héroe o villano.
El episodio continúa con el Old Tea, dedicado a LITTLE SHOP OF HORRORS. Desde su origen en una película de terror de Roger Corman en 1960 hasta su transformación en musical de la mano de Howard Ashman y Alan Menken, la sección recorre la trayectoria de la historia de Audrey II. También aborda los dos finales de la adaptación cinematográfica de 1986 y recuerda la conexión creativa entre sus autores y LA SIRENITA.
El capítulo incorpora una nueva ronda de PicTEAonary, esta vez con el juego ¿Héroe o villano?, en el que Emilia debe clasificar personajes de musicales y defender sus decisiones en una sola frase.
Por último, el Sweet Tea sale a la calle para descubrir de qué personajes del teatro musical se disfrazaría la gente en Halloween. Con este especial, BROADWAY TEA combina actualidad, historia y juegos en una entrega dedicada a los musicales más oscuros y a sus personajes más inolvidables.
El nuevo episodio está disponible desde el 28 de octubre en el canal de YouTube de BroadwayWorld Spain.
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