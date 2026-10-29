BROADWAY TEA celebra Halloween junto a los mejores clásicos de terror

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BROADWAY TEA, el espacio semanal de BroadwayWorld Spain dedicado a las curiosidades del teatro musical, estrena un nuevo episodio especial de Halloween. Con una edición marcada por el misterio y el humor, Emilia repasa las últimas novedades del género, propone un debate sobre los villanos de los musicales y descubre algunos datos interesantes de uno de los clásicos más emblemáticos del teatro musical.

En la sección Hot Tea, el capítulo celebra el 40.º aniversario de EL FANTASMA DE LA ÓPERA, que conmemoró la fecha en Londres con una gala en el His Majesty’s Theatre. El episodio también adelanta la llegada de la grabación de esta celebración a los cines de todo el mundo en 2027. Además, repasa el estreno de las funciones previas de PEGADOS en Madrid y propone dos planes para Halloween: LITTLE SHOP OF HORRORS, en el Teatro San Pol el 31 de octubre, y la segunda temporada de CABARET en el Espacio Delicias.

El Spicy Tea de esta semana plantea una pregunta para los aficionados al género: ¿son los antagonistas quienes tienen los números musicales más memorables? Canciones como Preparaos, de EL REY LEÓN, Pobres almas en desgracia, de LA SIRENITA, y Desafiando la gravedad, de WICKED, sirven para debatir qué hace que un personaje brille sobre el escenario, independientemente de que sea héroe o villano.

El episodio continúa con el Old Tea, dedicado a LITTLE SHOP OF HORRORS. Desde su origen en una película de terror de Roger Corman en 1960 hasta su transformación en musical de la mano de Howard Ashman y Alan Menken, la sección recorre la trayectoria de la historia de Audrey II. También aborda los dos finales de la adaptación cinematográfica de 1986 y recuerda la conexión creativa entre sus autores y LA SIRENITA.

El capítulo incorpora una nueva ronda de PicTEAonary, esta vez con el juego ¿Héroe o villano?, en el que Emilia debe clasificar personajes de musicales y defender sus decisiones en una sola frase.

Por último, el Sweet Tea sale a la calle para descubrir de qué personajes del teatro musical se disfrazaría la gente en Halloween. Con este especial, BROADWAY TEA combina actualidad, historia y juegos en una entrega dedicada a los musicales más oscuros y a sus personajes más inolvidables.

El nuevo episodio está disponible desde el 28 de octubre en el canal de YouTube de BroadwayWorld Spain.

BROADWAY TEA, el espacio semanal de BroadwayWorld Spain dedicado a las curiosidades del teatro musical, estrena un nuevo episodio especial de Halloween. Con una edición marcada por el misterio y el humor, Emilia repasa las últimas novedades del género, propone un debate sobre los villanos de los musicales y descubre algunos datos interesantes de uno de los clásicos más emblemáticos del teatro musical.

En la sección Hot Tea, el capítulo celebra el 40.º aniversario de EL FANTASMA DE LA ÓPERA, que conmemoró la fecha en Londres con una gala en el His Majesty’s Theatre. El episodio también adelanta la llegada de la grabación de esta celebración a los cines de todo el mundo en 2027. Además, repasa el estreno de las funciones previas de PEGADOS en Madrid y propone dos planes para Halloween: LITTLE SHOP OF HORRORS, en el Teatro San Pol el 31 de octubre, y la segunda temporada de CABARET en el Espacio Delicias.

El Spicy Tea de esta semana plantea una pregunta para los aficionados al género: ¿son los antagonistas quienes tienen los números musicales más memorables? Canciones como Preparaos, de EL REY LEÓN, Pobres almas en desgracia, de LA SIRENITA, y Desafiando la gravedad, de WICKED, sirven para debatir qué hace que un personaje brille sobre el escenario, independientemente de que sea héroe o villano.

El episodio continúa con el Old Tea, dedicado a LITTLE SHOP OF HORRORS. Desde su origen en una película de terror de Roger Corman en 1960 hasta su transformación en musical de la mano de Howard Ashman y Alan Menken, la sección recorre la trayectoria de la historia de Audrey II. También aborda los dos finales de la adaptación cinematográfica de 1986 y recuerda la conexión creativa entre sus autores y LA SIRENITA.

El capítulo incorpora una nueva ronda de PicTEAonary, esta vez con el juego ¿Héroe o villano?, en el que Emilia debe clasificar personajes de musicales y defender sus decisiones en una sola frase.

Por último, el Sweet Tea sale a la calle para descubrir de qué personajes del teatro musical se disfrazaría la gente en Halloween. Con este especial, BROADWAY TEA combina actualidad, historia y juegos en una entrega dedicada a los musicales más oscuros y a sus personajes más inolvidables.

El nuevo episodio está disponible desde el 28 de octubre en el canal de YouTube de BroadwayWorld Spain.

Nominations Are Open for the 2026 BroadwayWorld Regional Awards! Nominate your favorite local productions and performers before the deadline on October 31, 2026. Nominations close in 2 Days 17 Hrs 16 Min 47 Sec Albuquerque Anchorage Appleton, WI Arkansas Atlanta Austin Australia - Adelaide Australia - Brisbane Australia - Melbourne Australia - Perth Australia - Sydney Austria Baltimore Berkshires Birmingham Boise Boston Buffalo Cabaret Calgary Central New York Central Pennsylvania Central Virginia Charlotte Chicago Cincinnati Cleveland Columbus Connecticut Dallas Dayton Delaware Denver Des Moines Fargo Fort Wayne Ft. Myers/Naples Germany Hawaii Houston Indianapolis Ireland Italy Jacksonville Kansas City Kentucky Las Vegas Long Island Los Angeles Madison Maine Memphis Miami Metro Michigan Milwaukee, WI Minneapolis / St. Paul Montana Montreal Nashville Netherlands New Hampshire New Jersey New Orleans Norway Off-Broadway Oklahoma Omaha Orlando Ottawa Palm Springs Philadelphia Philippines Phoenix Pittsburgh Portland Raleigh Rhode Island Rockland / Westchester Sacramento Salt Lake City San Antonio San Diego San Francisco / Bay Area Santa Barbara Sarasota Seattle South Africa South Bend South Carolina South Dakota St. Louis Sweden Tallahassee Tampa Toronto UK / West End Vancouver Vermont Washington, DC West Virginia Wichita Go

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