Así suena EL ALMA AL AIRE: asistimos a la Sitzprobe del nuevo musical con temas de Alejandro Sanz

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Hace unos días tuvimos la oportunidad de acudir de forma exclusiva a la Sitzprobe de EL ALMA AL AIRE, una de las citas más esperadas de la producción antes de su llegada a la Gran Vía. En este ensayo, las voces del elenco se unieron por primera vez con toda la orquesta en directo, dejando a un lado la puesta en escena para centrarse exclusivamente en la música y en cómo cobran vida las canciones sobre el escenario.

Escrita por el dramaturgo Álvaro Tato, la historia nos traslada a un pueblo costero donde confluyen personajes de distintas generaciones en busca de su propia identidad y libertad. En el centro de la trama se encuentran Ale, un joven músico aferrado a sus orígenes, y Ella, una mujer que irrumpe en la comunidad; dos caminos que se cruzan en un relato luminoso sobre el amor, la amistad, las decisiones vitales y el valor de reconectar con las raíces.

Al frente de la compañía se encuentran Amanda Digón y Pepe Nufrio dando vida a la pareja protagonista, respaldados por un reparto que cuenta con intérpretes como Natán Segado, Lydia Fairén, Antonio MM, Inma “La Carbonera”, Miriam Madrid, Inés León y Hugo Ruiz, además del resto de integrantes del ensamble que arropan vocalmente cada pasaje.

Durante la sesión pudimos disfrutar en primicia de tres de las canciones clave que formarán parte de la función: El alma al aire, el tema titular que define la atmósfera de la obra; Quisiera ser, donde los protagonistas despliegan su complicidad a través de un diálogo lleno de ritmo y energía; y Corazón partío, el tema más conocido del repertorio de Alejandro Sanz, que sonó por primera vez interpretado por la compañía y la orquesta en directo.

Ya puedes ver estos tres números musicales completos a través de nuestro canal de YouTube, en un avance en vídeo que muestra los primeros compases de EL ALMA AL AIRE antes de su estreno oficial el próximo 1 de octubre en el Teatro Coliseum de Madrid.

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