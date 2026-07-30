Antonio Velasco firma el vestuario de DRÁCULA, UNA COMEDIA TERRORÍFICA

NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. Sign Up

El reconocido diseñador Antonio Velasco se incorpora al equipo creativo de DRÁCULA, UNA COMEDIA TERRORÍFICA firmando el diseño de vestuario de esta disparatada comedia que se estrena el próximo 24 de octubre.

Reconocido por su trabajo en teatro, cine y grandes producciones escénicas, Antonio Velasco desarrollará el universo visual de una función en la que cinco actores interpretan más de quince personajes, un reto creativo que exige un vestuario tan versátil como espectacular. Su sello, caracterizado por el cuidado artesanal, la alta costura aplicada a la escena y la creación de identidades visuales con personalidad propia, se pone ahora al servicio de una de las comedias más aclamadas del panorama internacional.

La primera producción en español de DRÁCULA, UNA COMEDIA TERRORÍFICA, el éxito internacional creado por Gordon Greenberg y Steve Rosen, llegará al Teatro Rooftop Lírico de Madrid el próximo 30 de octubre, justo a tiempo para Halloween, ofreciendo funciones previas desde el 24 de octubre. Coproducida por La Coja Producciones y La Charito Escena, esta adaptación promete transformar el clásico mito del terror gótico de Bram Stoker en una experiencia irreverente, sensual y puramente cómica, que se mantendrá en cartel con funciones los viernes, sábados y domingos.

Aunque la propuesta se enmarca firmemente en el género de la comedia de texto y no en el teatro musical, el proyecto destaca por contar con un elenco de intérpretes con un sólido y reconocido bagaje en el teatro musical de nuestro país. El actor Alexandre Ars, conocido por su participación en grandes producciones de gran formato como THE BOOK OF MORMON, LA JAULA DE LAS LOCAS o THE PRODUCERS, asumirá el rol principal para dar vida a un seductor y narcisista Conde Drácula. Su presencia lidera un reparto que se apoya en la versatilidad de profesionales curtidos en las exigencias del escenario multidisciplinar, sumando también la experiencia de sus compañeros en títulos como ANTONIO Y CLEOPATRA, LA EDAD DE LA IRA, LA FUNCIÓN QUE SALE MAL, MEFISTO FOR EVER, THE RHYTHM OF THE NIGHT, LO QUE CALLAMOS A LOS 30, MUJER EN OBRAS o AMAR ES PARA SIEMPRE.

El resto del elenco se enfrentará a un vertiginoso reto interpretativo en el que tan solo cinco actores deberán desdoblarse para encarnar a más de una quincena de personajes. José Cobertera dará vida a Jonathan Harker, Paula García Lara asumirá el papel de Lucy Westfeldt, Mercedes Salvadores encarnará al Doctor Westfeldt y Víctor Nacarino se multiplicará en los roles de Mina y Van Helsing, entre otros. Esta destreza para el ritmo y la comedia física, tan vinculada al entrenamiento de los artistas de musical, será clave para sostener el caos teatral y el ritmo salvaje que exige la partitura escénica de la obra.

La dirección de esta ambiciosa puesta en escena corre a cargo de Sara Pérez, quien además firma la adaptación del texto junto a Javier Ruescas. Tras su exitoso estreno original en el Off-Broadway en 2023 y su posterior paso por los escenarios de Londres en 2025, la obra aterriza en la capital de España con una estética marcadamente camp, repleta de referencias a la cultura pop y juegos de palabras contemporáneos. Con esta combinación de talento musical al servicio de la farsa y una mirada libre sobre el mito del vampiro, la producción se postula como una cita imprescindible para el público madrileño.

Recibe noticias de Broadway en WhatsApp Recibe las últimas actualizaciones, noticias de última hora y cobertura exclusiva directamente en la aplicación.

Don't Miss a Spain News Story

Sign up for all the news on the Summer season, discounts & more...