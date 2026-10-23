Andy Señor Jr. hará un takeover en BroadwayWorld Spain por el 30º aniversario de RENT

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El fenómeno cultural que transformó para siempre la historia del teatro musical celebra tres décadas de vida por todo lo alto. El próximo lunes 26 de octubre a las 8pm (hora de Nueva York), el emblemático Richard Rodgers Theatre de Broadway acogerá RENT, THE 30TH ANNIVERSARY CONCERT, una gala benéfica irrepetible a beneficio de Broadway Cares/Equity Fights AIDS.

Para vivir esta histórica cita desde dentro, BroadwayWorld Spain ofrecerá una cobertura especial entre bambalinas: el director, actor y productor Andy Señor Jr. tomará el control de nuestra cuenta de Instagram (@broadwayworld_spain) en un takeover exclusivo que mostrará los ensayos, el ambiente de camerinos y toda la emoción previa al concierto.

Andy Señor Jr. mantiene un vínculo indiscutible con el universo de Jonathan Larson: debutó profesionalmente interpretando a Angel en Broadway, en el West End londinense y en diversas giras por Estados Unidos y a nivel internacional. Más adelante, ejerció como director asociado del director ganador del Tony Michael Greif en el revival del Off-Broadway, y reestrenó la producción en Tokio con TOHO Theatrical, en Seúl con Seensee Productions y en la histórica producción de La Habana, Cuba, de la mano de Nederlander Worldwide.

Un reparto estelar sobre el escenario de Broadway

La gala, dirigida por Michael Greif y con libreto, música y letras del recordado Jonathan Larson, contará con un cartel histórico que reunirá a los miembros del reparto original junto a una impresionante lista de estrellas invitadas. Entre las figuras originales de la producción se encuentran Anthony Rapp, Adam Pascal, Idina Menzel, Daphne Rubin-Vega, Taye Diggs, Wilson Jermaine Heredia y Fredi Walker-Browne. Junto a ellos participarán grandes referentes y veteranos vinculados a la obra como Aaron Tveit, Rachel Zegler, Neil Patrick Harris, Jordan Fisher, Eden Espinosa, Norbert Leo Butz, Tracie Thoms, Christopher J. Hanke, Gilles Chiasson, Wilson Cruz, Merle Dandridge, Tamyra Gray, Justin Johnston, Adam Kantor, Tamika Lawrence, Telly Leung, Jose Llana, Michael McElroy, Jai Rodriguez, Ephraim Sykes y Schele Williams, entre muchos otros nombres de primera línea. La velada contará además con el patrocinio principal de ViiV Healthcare.

Cómo seguir el concierto en streaming en todo el mundo

Para todos los seguidores del musical fuera de Nueva York, el evento contará con una transmisión oficial en livestream accesible desde cualquier rincón del planeta.

Las entradas para disfrutar de la retransmisión online ya están disponibles, y es fundamental adquirirlas previamente para apoyar la labor de Broadway Cares/Equity Fights AIDS. La gala podrá verse completamente en directo el lunes 26 de octubre a las 8pm y, para quienes no puedan seguirla a tiempo real, la grabación quedará guardada y disponible al día siguiente en streaming a nivel mundial para disfrutarla en diferido.

Podrás seguir todos los detalles y momentos inéditos de este reencuentro de la mano de Andy Señor Jr. en las historias de @broadwayworld_spain.

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