Review: PĚT LET tam ale i ZPĚT v Divadle Hybernia se točí kolem vztahu mladé dvojice
Divadlo Hybernia uvádí v novém nastudování režiséra Petra Haška úspěšný americký muzikál The Last Five Years pod českým názvem Pět let zpět v překladu Tomáše Novotného. Muzikál má sice předvídatelnou dějovou linku o průběhu partnerského vztahu, avšak ji vypráví v nezvyklé formě, chronologicky z pohledu mužského hrdiny a pozpátku z pohledu hlavní ženské postavy. V Hybernii se v hlavní dvojici setkali Anna Prášilová Fialová a Ondřej Rychlý.
Tento komorní muzikál se uváděl již v minulosti v ostravském Divadle “12”. Nyní se z něj mohou těšit i pražští diváci. Muzikál přináší hned několik prvků, které jej odlišují od dalšího muzikálového repertoáru. Svou komorností, kdy se točí pouze kolem dvou postav, spoléhá na výkony jejich představitelů. Jak Prášilová, tak Rychlý odvedli skvělou práci v pěvecké i herecké přípravě svých postav. Při této konkrétní návštěvě jim trvalo pár písní se do svých partů prozpívat, ale od druhé třetiny již ladili v pořádku. Pohlazením na duši je pak hudební podkres živé šestičlenné kapely, která zní nádherně a dělá z inscenace opravdu silný hudební zážitek.
Dobrou volbou je také taneční company, která scénu vkusně oživuje a dává hercům možnost reagovat i na jiné podněty než pouze jeden na druhého. Ondřej Rychlý navíc sám tančí skvěle, a tak je pohybové akce na jevišti dostatek. Středobodem scény Jitky Nejedlé je pak kolotoč, který šikovně symbolizuje plynutí času v příběhu Jamieho a Cathy a umožňuje obměňovat scénu i bez zatahování opony, či výměny velkých kulis. Celkově si tvůrci inscenace maximálně poradili s tím, co samotný muzikál nabízí. Ten má však své limity. Jak bylo zmíněno, děj je prostinký. Chybí v něm silné momenty zvratu, které by umožnily dynamičtěji střídat scény před a po, z pohledu Jamieho a z pohledu Cathy. Hlavně v první půli tak měl divák často pocit, že tyto dějové linky splývají.
Muzikál nenabízí řadu dobře zapamatovatelných melodií. Mnoho písní je z velké části ve formě recitativu, nicméně právě tato přímočarost může být lákadlem pro diváky, kteří do divadla míří za odpočinkem. Jelikož je takovéto libreto velmi nesnadné převést do češtiny, mají protagonisté náročnou úlohu ve frázování přeloženého textu tak, aby jim bylo perfektně rozumět a význam textu vyzněl na jedničku. Přidejte k tomu přijatelných 90 minut délky inscenace bez přestávky a máte zaděláno na hezký večer ve společnosti krásné živé hudby v centru Prahy. Proto stojí inscenace za vaši návštěvu.
