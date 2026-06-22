FIGAROS BRYLLUP is Now Playing in Oslo

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Hva om sjefen din insisterte på å ligge med deg natta før du skulle gifte deg? Hva kan egentlig et forhold tåle, og hva er vi villige til å tilgi? Figaros bryllup viser hvor vakker og vanskelig kjærligheten er – på tvers av generasjoner og tider.

La meg være ung

Velkommen til et bryllup fylt med boblende musikk og brennende begjær! Her møtes framtidshåp og gamle historier, nye forelskelser og stivnet forakt. Her står privilegier for fall og makt på spill.

Susanna og Figaro står på terskelen til et etablert liv sammen. Men først må de manøvrere seg gjennom en labyrint av hindringer. Blant dem er en arbeidsgiver: en greve som har sett bedre dager og som skulle ønske han var ung igjen.

Komedie med mørke understrømmer

Susanna og Figaro jobber for og bor sammen med greven og grevinnen i deres hjem. Her utspiller det seg et drama mellom generasjoner. For der Susanna har livet foran seg, kjenner grevinnen på tapet av det som ikke ble. Hun var en gang den ettertraktede – nå lengter hun etter det som er tapt. I tillegg kjenner hun på sorgen over et lite liv hun en gang mistet.

– I sentrum av vår forestilling står drømmen om å stifte familie. Wolfgang Amadeus Mozart og hans kone Constanze mistet fire spedbarn i løpet av ekteskapet, og tapet av deres første barn kom kort tid før Mozart bestemte seg for å bruke Figaros bryllup som grunnlag for sin neste opera. Operaen handler om et ekteskap i krise. Vi vet at Wolfgang og Constanze ble dypt preget av sorgen, og i denne produksjonen har vi latt deres situasjon smelte sammen med den fiktive historien om Almaviva-paret.

Mirakuløs musikk

Under komediens overflate ulmer en melankoli, som Mozart fanger til perfeksjon.

Komponisten Johannes Brahms sa det slik: «Hvert nummer i Figaros bryllup er et mirakel.» Med sin gnistrende musikalitet og presise menneskeskildring har Mozart skapt en opera som aldri slutter å engasjere.

Nye stemmer – ny energi

Den sørafrikanske regissøren Matthew Wild setter Figaros bryllup i en skarp og levende ramme der generasjonskonfliktene står i sentrum.

På scenen står et ungt, energisk ensemble, og Adam Hickox leder Mozarts tidløse musikk fra orkestergraven.

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